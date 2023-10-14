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Danla Bilic rapçi sevgilisi Çakal'la romantik anlarını paylaştı! 'Aşk sarhoşu' halleri beğeni topladı

14.10.2023 09:07 | Son Güncelleme:
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sosyal medya fenomeni Danla Bilic'in rapçi Çakal ile aşk yaşamaya başladığı haberi magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı. En son Kubilay Aka ile bir birliktelik yaşayan ünlü fenomenin yeni aşkıyla romantik pozları gündem oldu.

Sansasyonel haberlerle adını sürekli duyuran Danla Bilic, yeni bir aşka yelken açtı. Son dönemin sevilen rapçilerinden Çakal ile birlikte olan ünlü fenomen bu kez aşkını sosyal medyaya da yansıtıyor.

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Danla Bilic yeni aşkı Çakal ile olan fotoğraflarını sosyal medyadan sık sık paylaşıyor.

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Son olarak sevgilisinin kendisini öperken pozlarını paylaşan ünlü fenomene 'Aşk sarhoşu' yorumları yapılıyor.

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Yine bir sosyal medya fenomeni olan Ala Tokel'in bir etkinliğine katılan ünlü çift, aşklarını göstermekten geri kalmadı.

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Bolca paylaşım yapan Danla Bilic ve Çakal aşklarıyla beğeni topluyor.

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5 Ekim 1994'te Kütahya'da dünyaya gelen Danla Bilic (Neslihan Damla Aktepe) Beykent Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nü kazanmış sonrasında eğitimine devam etmemiştir.

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Dünyaca ünlü sosyal medya platformu olan YouTube’da paylaşmış olduğu makyaj videoları ile bir çok kitlenin sevgisini toplamıştır.

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Danla Bilic çakal sosyal medya sevgilisi

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