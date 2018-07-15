Danla Bilic'ten ilginç aşk iddiası!

Youtube'da yayınladığı makyaj videolarıyla ünlenen Danla Bilic, bu hafta kanalına İrem Sak'ı davet etti. Bilic hem makyaj yaptı hem de izleyenleri şaşkına çeviren magazin tüyoları verdi.

DANLA BİLİÇ: 'BİR KADIN POPÇU YOUTUBE FENOMENİYLE AŞK YAŞIYOR'

Sohbet sırasında Danla Bilic, şarkıları çok tutan ve tanınan bir kadın popçunun Youtube fenomeniyle aşk yaşadığını iddia etti. "Baktım birbirlerini sosyal medyadan da takip ediyorlar" diyen Danla Bilic'in kimi işaret ettiği ise merak konusu oldu.

