MAGAZİN

Danla Bilic'ten ilginç aşk iddiası!

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.07.2018 21:24 | Son Güncelleme

Güldür Güldür'ün sevilen ismi oyuncu İrem Sak, Youtuber Danla Bilic'in kanalına konuk olarak katıldı. Danla Bilic konuğuyla 'herkesin ona aşık olduğunu sanan tripli kız makyajı' yaparken üstü kapalı magazin dedikoduları verdi

Danla Bilic'ten ilginç aşk iddiası!

Youtube'da yayınladığı makyaj videolarıyla ünlenen Danla Bilic, bu hafta kanalına İrem Sak'ı davet etti. Bilic hem makyaj yaptı hem de izleyenleri şaşkına çeviren magazin tüyoları verdi.

DANLA BİLİÇ: 'BİR KADIN POPÇU YOUTUBE FENOMENİYLE AŞK YAŞIYOR'
Sohbet sırasında Danla Bilic, şarkıları çok tutan ve tanınan bir kadın popçunun Youtube fenomeniyle aşk yaşadığını iddia etti. "Baktım birbirlerini sosyal medyadan da takip ediyorlar" diyen Danla Bilic'in kimi işaret ettiği ise merak konusu oldu.

PARTNERSahil sporuSahil sporu
Ünlülerden 15 Temmuz mesajlarıÜnlülerden 15 Temmuz mesajları
Murat Dalkılıç yeni imajıyla görenleri şaşırttıMurat Dalkılıç yeni imajıyla görenleri şaşırttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
danla biliç irem sak

En Çok Okunan Haberler

Ebru Şimşek: Adnan Oktar birçok kediciğini bana benzetmeye çalışmış

Ebru Şimşek: Adnan Oktar birçok kediciğini bana benzetmeye çalışmış

ABD Dışişlerinden 15 Temmuz açıklaması

ABD Dışişlerinden 15 Temmuz açıklaması

FETÖ'nün sosyal medya uzmanlarından Yusuf İnan Ukrayna'dan Türkiye'ye getirildi

FETÖ'nün sosyal medya uzmanlarından Yusuf İnan Ukrayna'dan Türkiye'ye getirildi

Kaymakam olma şartlarında dikkat çeken değişiklik!

Kaymakam olma şartlarında dikkat çeken değişiklik!

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde ağaç katliamı! Cemaat namazdayken yaptılar

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde ağaç katliamı! Cemaat namazdayken yaptılar

Muğla Marmaris'e yerli turist akını! Akın akın geliyorlar

Muğla Marmaris'e yerli turist akını! Akın akın geliyorlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ünlülerden 15 Temmuz mesajları

Ünlülerden 15 Temmuz mesajları

Murat Dalkılıç yeni imajıyla görenleri şaşırttı

Murat Dalkılıç yeni imajıyla görenleri şaşırttı

Alper Kul-Aylin Kontante çifti ikinci bebeklerini bekliyor

Alper Kul-Aylin Kontante çifti ikinci bebeklerini bekliyor

Burçin Terzioğlu ve İlker Kaleli evlenmeyi düşünmüyor!

Burçin Terzioğlu ve İlker Kaleli evlenmeyi düşünmüyor!

'Sıla, karım seni bir kez öpsün, yoksa beni boşayacak’

'Sıla, karım seni bir kez öpsün, yoksa beni boşayacak’

Çukur'un 'Komiser Emrah'ı Alperen Duymaz gizemli sevgilisi

Çukur'un 'Komiser Emrah'ı Alperen Duymaz gizemli sevgilisi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.