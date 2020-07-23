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Danla Bilic ve Cemal Can birbirlerine kavuştu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2020 11:36 | Son Güncelleme

Survivor 2020 yarışmasının şampiyonu Cemal Can Cansever programdan önceki hayatına adapte olmaya başladı. Sosyal medya fenomeni Danla Bilic ile dostluklarıyla tanınan Cemal Can yaz tatilinin keyfini çıkartmak için Çeşme’nin yolunu tuttu. Çeşme’de eğlenen Cemal Can’ın neşesi ise hayranlarını mutlu etti.

Danla Bilic ve Cemal Can birbirlerine kavuştu!

Survivor yarışması için yaklaşık 5 ay boyunca Dominik Cumhuriyeti’nde kalan Cemal Can Cansever, İstanbul Galataport’ta yapılan finalin ardından ailesi ve arkadaşlarıyla hasret gidermeye başladı. Annesi, babası ve ablası ile İzmir’de zaman geçiren Cemal Can ardından yakın arkadaşı Danla Bilic’in yanına Çeşme’ye gitti. İkili Çeşme geceleri ve sahillerinde geçirdikleri anları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

DANİ VE CEMO BİR ARADA

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Survivor yarışması boyunca Danla Bilic’in desteği sosyal medya üzerinden en çok konuşulan konular arasında yerini aldı. Hatta Cemal Can’ın Survivor şampiyonluğu Danla Bilic’in gönderdiği çok sayıdaki SMS’e bağlandı. Survivor finali için Çeşme tatilini yarıda bırakarak İstanbul’a dönen Danla Bilic, “Cemal Can’ı da alıp tatile geri döneceğim” demişti. Yakın arkadaşının tatili hak ettiğini söyleyen Danla Bilic sözünü tuttu ve ikili Çeşme’de yazın tadını çıkarttı.
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Çeşme’de birlikte eğlenceli zaman geçiren Danla Bilic ve Cemal Can’ın sosyal medyadan paylaştığı görüntüler ise hayranlarının yüzünü gülümsetti. İkilinin Athena grubunun “Ben Böyleyim” şarkısını söylediği video ise takipçilerinden tam not aldı.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
bu abuksabuk adamlarla ve abuksabuk proğramlarla batmış bir toplumda gündem oluşturanlara helal olsun diyorum nasıl bir toplum olduk böyle
koskoca örnek olması gereken bir adam öpücük pozu veriyor bu nasıl bişey gençler bunlarımı örnek alsın.
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