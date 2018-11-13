Danla Bilic ve Kerimcan Durmaz, Enes Batur'u suçladı

Çocukları Taciz ve Sosyal Medyadan Koruma Derneği sosyal medya fenomenleri Kerimcan Durmaz, Enes Batur ve Danla Bilic hakkında 'çocuklara kötü örnek oluyorlar' gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.

Danla Bilic ve Kerimcan Durmaz çocukları kötü yönde etkilediklerine dair gelen yorumlara YouTube kanallarında cevap verdiler.

'ENES BATUR ZARAR VERİYOR'

Danla Bilic ve Kerimcan, Enes Batur ile kıyaslanmalarını doğru bulmadıklarını, Enes Batur’un küfürlü söylemlerinin çocuklara zarar verebileceğini ama kendilerinin bu şekilde davranmadıklarını söyledi.

DANLA BİLİC: BİZİM SUÇUMUZ DEĞİL

Danla “10 yaşındaki çocuk bizi izliyorsa bu ailenin suçu” dedi.

Kerimcan bu cümleyi onaylayarak ailelerin daha bilinçli olmalarını ifade eden bir yorumda bulunarak tablet, telefon gibi teknolojik aygıtların çocukların ellerine tutuşturulmaması gerektiğini ifade etti.

İkilinin açıklamalarına hayranlarından destek geldi. Danla Bilic ve Kerimcan Durmaz'ın takipçileri, ikiliyi haklı bularak, '5 yaşındaki çocukların YouTube'da ne işleri var' yorumunu yaptı.



