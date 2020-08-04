MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Danla Bilic ve Murat Ceylan aşk dedikodularına fotoğraflı yanıt verdi! İkilinin pozu görenleri şaşırttı!

Danla Bilic ve Murat Ceylan aşk dedikodularına fotoğraflı yanıt verdi! İkilinin pozu görenleri şaşırttı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2020 11:14 | Son Güncelleme

İnternet fenomeni Danla Bilic son günlerde çalkantılı aşk hayatıyla magazin gündemine yerleşti. Uzun süredir yalnız olan güzel fenomenin adı birçok isimle yakıştırılmaya başlandı. Yakın arkadaşı Cemal Can ile bir süre evli olduğu söylenen Danla Bilic’in Masterchef yarışmacısı Emir Elidemir ile aşk yaşadığı iddia edildi. Danla Bilic’in adı son olarak da Survivor sunucusu Murat Ceylan ile anıldı.

Danla Bilic ve Murat Ceylan aşk dedikodularına fotoğraflı yanıt verdi! İkilinin pozu görenleri şaşırttı!

Sanat camiasında pek çok isimle yakıştırılan Danla Bilic yaz tatili yapmak için Çeşme ve Bodrum’u seçenler arasında yerini aldı. Yakın arkadaşı Cemal Can ile tatil yapan internet fenomeninin su sıralar başı aşk haberleriyle belada. Estetik ameliyatları ve Gigi Hadid’e olan benzerliğiyle konuşan Danla, şimdi de aşk hayatıyla gündem olmaya devam ediyor.
Screenshot_5
Sosyal medyada konuşulan Danla Bilic ve Murat Ceylan arasındaki aşk söylentilerine ilk tepki güzel fenomenden geldi. Her yaptığı olay olan Bilic, aşk haberini yapan bir Twitter sayfasına “Şimdi aldım haberi hayırlı olsun” diyerek cevap verdi.

HABERLERİ Tİ’YE ALDILAR

hikaye
Haklarında çıkan aşk haberlerini ciddiye almayan Danla Bilic ve Murat Ceylan Bodrum tatilinde bir araya geldi. Danla Bilic’in sosyal medya hesabından sarılarak fotoğraf paylaşan ikili görenleri şaşırttı. Danla Bilic fotoğrafa “şimdi haberim oldu hayırlı olsun” notunu düştü.
Danla Bilic Murat Ceylan
Danla Bilic ve Murat Ceylan hayranlarını sevindiren bu karenin sonrasında sosyal medya hareketlendi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 Serisi ile zamanı kusursuz yaşa!Huawei Watch GT 2 Serisi ile zamanı kusursuz yaşa!
Model Daria Kyryliuk'un şiddet gördüğü olaylı gecenin görüntüleri ortaya çıktıModel Daria Kyryliuk'un şiddet gördüğü olaylı gecenin görüntüleri ortaya çıktı
MasterChef Türkiye Çağla Levent kimdir?MasterChef Türkiye Çağla Levent kimdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'den 'yeni parti' iddialarıyla ilgili flaş açıklama

Muharrem İnce'den 'yeni parti' iddialarıyla ilgili flaş açıklama

Ağustos ayı en ucuz sıfır otomobil fiyatları listesi!

Ağustos ayı en ucuz sıfır otomobil fiyatları listesi!

Olay gönderme: İyi oyuncuymuşsun

Olay gönderme: İyi oyuncuymuşsun

Alaçatı’da 6 eğlence kulübü kapatıldı!

Alaçatı’da 6 eğlence kulübü kapatıldı!

Marmara Denizi'nde panik anları! Yüzlerce yolcu mahsur kaldı

Marmara Denizi'nde panik anları! Yüzlerce yolcu mahsur kaldı

Murat Övüç'ten sahnede Yeşim Salkım'a ağza alınmayacak küfür

Murat Övüç'ten sahnede Yeşim Salkım'a ağza alınmayacak küfür

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Müge Anlı'ya çıkacağı tarihi açıkladı!

Müge Anlı'ya çıkacağı tarihi açıkladı!

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Ünlü şarkıcıdan romantik evlilik teklifi!

Ünlü şarkıcıdan romantik evlilik teklifi!

Müjde Ar isyan etmişti! Mahkemelik oldular

Müjde Ar isyan etmişti! Mahkemelik oldular

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Oyuncu Aslıhan Güner'in babası vefat etti

Sevilen oyuncunun acı günü

Phoebe Price'tan spor pozları

Yine yapacağını yaptı!

Survivor Atakan ve Aycan Yanaç'ı yakaladı! İkilinin fotoğrafı hayranlarını heyecanlandırdı

Survivor Atakan ve Aycan Yanaç'ı yakaladı! İkilinin fotoğrafı hayranlarını heyecanlandırdı

Model Daria Kyryliuk'un şiddet gördüğü olaylı gecenin görüntüleri ortaya çıktı

Model Daria Kyryliuk'un şiddet gördüğü olaylı gecenin görüntüleri ortaya çıktı

Caner Çalışır’ın mezarı başında Cemal Can’a büyük sitem!

Caner Çalışır’ın mezarı başında Cemal Can’a büyük sitem!

Daria Kyryliuk'u kim darp etti! Mekandan açıklama geldi

Daria Kyryliuk'u kim darp etti! Mekandan açıklama geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.