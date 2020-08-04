Danla Bilic ve Murat Ceylan aşk dedikodularına fotoğraflı yanıt verdi! İkilinin pozu görenleri şaşırttı!

Sanat camiasında pek çok isimle yakıştırılan Danla Bilic yaz tatili yapmak için Çeşme ve Bodrum’u seçenler arasında yerini aldı. Yakın arkadaşı Cemal Can ile tatil yapan internet fenomeninin su sıralar başı aşk haberleriyle belada. Estetik ameliyatları ve Gigi Hadid’e olan benzerliğiyle konuşan Danla, şimdi de aşk hayatıyla gündem olmaya devam ediyor.



Sosyal medyada konuşulan Danla Bilic ve Murat Ceylan arasındaki aşk söylentilerine ilk tepki güzel fenomenden geldi. Her yaptığı olay olan Bilic, aşk haberini yapan bir Twitter sayfasına “Şimdi aldım haberi hayırlı olsun” diyerek cevap verdi.

HABERLERİ Tİ’YE ALDILAR



Haklarında çıkan aşk haberlerini ciddiye almayan Danla Bilic ve Murat Ceylan Bodrum tatilinde bir araya geldi. Danla Bilic’in sosyal medya hesabından sarılarak fotoğraf paylaşan ikili görenleri şaşırttı. Danla Bilic fotoğrafa “şimdi haberim oldu hayırlı olsun” notunu düştü.



Danla Bilic ve Murat Ceylan hayranlarını sevindiren bu karenin sonrasında sosyal medya hareketlendi.

