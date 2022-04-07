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  4. Danla Bilic ve Reynmen Miami'de tatilde! Aşk iddiası gündem oldu

Danla Bilic ve Reynmen Miami'de tatilde! Aşk iddiası gündem oldu

07.04.2022 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir Miami'de tatil yapan Danla Bilic daha önce sosyal medyada atıştığı Reynmen ile aynı yerden paylaşım yapınca gündeme bomba gibi düştü. Reynmen ve Danla Bilic arasında aşk olup olmadığı merak konusu oldu.

Danla Bilic ve Reynmen Miami'de tatilde! Aşk iddiası gündem oldu

Danla Bilic ve Reynmen sosyal medyanın gündeminde. Bir süredir Miami'de tatil yapan Danla Bilic Miami pozlarına devam ederken aynı pozun bir benzeri Reynmen'den de geldi.

Sosyal medya fenomenlerinin aynı yerden paylaşım yapması aşk iddialarını güçlendirdi. Daha sonra ikili aynı gözlükle de poz verince sosyal medyanın konuşulan konuları arasında yer aldılar.

Ekran Alıntısı

Danla Bilic ve Reynmen'in pozlarını görenler "Ay yakışmazlar", "Yok ya aşk değildir" yorumları yaptı.

HAYRANI PAYLAŞTI

Reynmen ile fotoğraf çektiren bir hayranı pozuna Danla Bilic'i de etiketleyince "Ne alaka ya?", "Ne oluyor ya" yorumları yağdı.

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Anahtar Kelimeler:
Danla Bilic Reynmen
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