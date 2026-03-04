Serenay Sarıkaya Paris Moda Haftası'nda! Herkes onu konuştu

Mert Demir ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme gelen Serenay Sarıkaya tatil dönüşü soluğu Paris Moda Haftası'nda aldı.
Dünyaca ünlü marka Yves Saint Laurent’nin (YSL) Paris Moda Haftası kapsamındaki defilesine davet edilen ilk Türk ünlü olarak tarihe geçen Sarıkaya, tarzıyla sosyal medyayı ayağa kaldırdı.
Siyah yüksek bel deri pantolonunu, derin dekolteli ve önden bağlamalı beyaz gömlekle kombinleyen oyuncu adından söz ettirdi.
Aurasıyla ve duruşuyla sosyal medyada konuşulan Serenay Sarıkaya hakkında "Kadın parlıyor", "Kraliçe", "Duruşu, bakışı yeter", "Aura kadın" yorumları yapıldı.
