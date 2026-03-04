MAGAZİN

Serenay Sarıkaya Paris Moda Haftası'nda! Herkes onu konuştu

Son olarak Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinde boy gösteren Serenay Sarıkaya, Paris Moda Haftası'na davetli gitti. Özel hayatıyla gündemden düşmeyen oyuncu tarzıyla beğeni topladı.

Mert Demir ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme gelen Serenay Sarıkaya tatil dönüşü soluğu Paris Moda Haftası'nda aldı.

Dünyaca ünlü marka Yves Saint Laurent’nin (YSL) Paris Moda Haftası kapsamındaki defilesine davet edilen ilk Türk ünlü olarak tarihe geçen Sarıkaya, tarzıyla sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Serenay Sarıkaya Paris Moda Haftası nda! Herkes onu konuştu 1

Siyah yüksek bel deri pantolonunu, derin dekolteli ve önden bağlamalı beyaz gömlekle kombinleyen oyuncu adından söz ettirdi.

Serenay Sarıkaya Paris Moda Haftası nda! Herkes onu konuştu 2

Aurasıyla ve duruşuyla sosyal medyada konuşulan Serenay Sarıkaya hakkında "Kadın parlıyor", "Kraliçe", "Duruşu, bakışı yeter", "Aura kadın" yorumları yapıldı.

