Dansıyla gündem olmuştu! Ajda Pekkan apar topar ameliyata alındı

Son dönemde konserden konsere koşan ve sahnedeki danslarıyla adından söz ettiren Ajda Pekkan'dan korkutan haber geldi.

Süperstar'ın dans ettiği anlar sosyal medyaya düşmüş, pek çok sosyal medya kullanıcısı Pekkan'ın enerjisine hayranlığını dile getirirken bazı kesimler sanatçının dansını eleştirmişti. Özellikle sosyal medya fenomeni Tansu Dayan'ın Pekkan'ın dansı taklit ettiği video uzun süre gündem olmuştu.

76 yaşındaki Pekkan dansına gelen yorumlar üzerine "Artık dans etmeyeceğim. Bana ‘uzaylı gibi dansı var, ne biçim dans ediyor’ diyorlar. Vallahi gönlümü kırdılar" diyerek üzüntüsünü dile getirmişti.

ACİLEN AMELİYATA ALINDI

76 yaşındaki şarkıcı evinde kaza geçirdi. Menajeri ünlü sanatçının sabaha karşı evinde düştüğünü ve kalça kemiğinin çatlaması sonucu acil ameliyata alındığını paylaştı. Pekkan'ın Kasım ayı konserleri de iptal edildi.



