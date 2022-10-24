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Tansu Dayan Ajda Pekkan'ın dansını ti'ye aldı! Sosyal medya coştu

24.10.2022 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da sahne alan Ajda Pekkan, sesi ve şarkılarıyla izleyenlere unutulmaz bir gece yaşatırken sahne dansıyla çok konuşuldu. Ünlü şarkıcının sahnede dans ettiği anlara ait görüntüler büyük ses getirdi. Özellikle Müge Anlı tiplemesiyle büyük çıkış yakalayan fenomen Tansu Dayan, Süperstar'ın dansını ti'ye alınca, sosyal medyada gündem yarattı.

Ünlü şarkıcı Ajda Pekkan, önceki akşam Ankara'da konser verdi. Konsere 'Sihirli Aşk' şarkısıyla başlayan usta sanatçı, 'Vitrin' ve 'Ben Yanmışım'ı seslendirdikten sonra 'Bir Günah Gibi', 'Kimler Geldi Kimler Geçti', 'Haykıracak Nefesim', 'Uykusuz Her Gece' gibi unutulmaz şarkılarıyla dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Ünlü şarkıcının sahnede dans ettiği anlara ait görüntüler ise sosyal medyaya düştü. Kısa sürede gündem olan görüntülere bir kısım sosyal medya kullanıcısı övgü yağdırdı bir kısmı ise eleştirdi.

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Müge Anlı taklitleriyle adını duyuran sosyal medya fenomeni Tansu Dayan, bu defa Ajda Pekkan'ın tartışma yaratan dansını ti'ye aldı.

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Dayan, Ajda Pekkan'ın dansını canlandırdığı bir videoyu Instagram hesabından paylaştı. Paylaşımına, "Ajda Pek iyi gibi durmuyor, bi bakın bence :(" notunu düşen fenomen isim kısa sürede gündem oldu.

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Paylaşımın altına gelen, "Oynarsam yırtılırım diye korkuyor sanırım" ve "Kalp krizi geçiriyor sanıyorsunuzdur ama gaz sancısı olduğunu söylemiştir doktor" yorumları dikkat çekti.

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Ajda Pekkan Tansu Dayan

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