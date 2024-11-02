Darbe üstüne darbe! Beşiktaş taraftarı önünde Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu! İki haftada sıfır puan...

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Geçen hafta derbide alınan mağlubiyetle sarsılan siyah-beyazlılar, Kasımpaşa karşısında da moral bulamadı. Sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrılan Kartal, ligde üst üste iki hafta puan çıkaramamış oldu.

Siyah - beyazlılar karşılaşmanın ilk yarısı biterken Ernest Muçi ile 1-0 öne geçti. Konuk ekip ise ikinci yarıda Claudio Winck, Aytaç Kara ve Mamadou Fall'ın golleriyle cevap vererek sahadan 3-1'lik üstünlükle ayrıldı. Kasımpaşa'da Nuno da Costa duraklama dakikalarında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte liderlik yarışında ağır darbe alan siyah-beyazlılar puanını 20'de bıraktı.

LİG TARİHİNDE İLK KEZ

Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Beşiktaş'a karşı çıktığı son 4 maçta 4 galibiyet elde ederek, Süper Lig tarihinde siyah-beyazlılara karşı bunu başaran tek teknik adam oldu.

IMMOBILE DEVAM EDEMEDİ

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Beşiktaş'ın yıldızı Ciro Immobile sakatlanarak oyuna devam edemedi. Tecrübeli oyuncu ikinci yarının başında yerini genç Mustafa Hekimoğlu'na bıraktı.

BAŞAKŞEHİR MAÇINDA YOK

Maça ilk 11'de başlayan Emirhan Topçu, Barak'a yaptığı faul sonrasında 28. dakikada sarı kart gördü. 24 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir ile oynanacak maçta cezalı duruma düştü.

MERT GÜNOK GERİ DÖNDÜ

Süper Lig'in 9. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapılan müsabakada omzundan sakatlanan milli file bekçisi Mert Günok, 2 maç sonra formasına kavuşarak ilk 11'de yerini aldı.

BEŞİKTAŞ TARAFTARINDAN TFF'YE TEPKİ

Siyah-beyazlı taraftarlar, Galatasaray derbisindeki hakem kararları nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonunu (TFF) protesto etti. Taraftarların Çarşı'dan Tüpraş Stadı'na kadar gerçekleştirdikleri sessiz yürüyüşe, Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Mete Vardar da katılarak destek verdi. Mete Vardar, yaptığı açıklamada, "Milyonlarca taraftarımızın içinde fırtınalar kopuyor. Ancak bu kadar sessiz olabiliyoruz." diye konuştu. Bu arada Tüpraş Stadı'nda yapılan yeni ışıklandırma sistemi, ilk kez Kasımpaşa maçında kullanıldı.