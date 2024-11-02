SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Darbe üstüne darbe! Beşiktaş taraftarı önünde Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu! İki haftada sıfır puan...

Darbe üstüne darbe! Beşiktaş taraftarı önünde Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu! İki haftada sıfır puan...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
02.11.2024 20:57
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz hafta derbide Galatasaray'a yenilerek namağlup unvanını kaybeden Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında taraftarı önünde Kasımpaşa'yı konuk etti. Tüpraş Stadı’nda oynanan mücadele ilk yarı siyah-beyazlıların 1-0'lık üstünlüğü ile sona erse de, ikinci yarıda kalesinde gördüğü gollerle sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.

Darbe üstüne darbe! Beşiktaş taraftarı önünde Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu! İki haftada sıfır puan...

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Geçen hafta derbide alınan mağlubiyetle sarsılan siyah-beyazlılar, Kasımpaşa karşısında da moral bulamadı. Sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrılan Kartal, ligde üst üste iki hafta puan çıkaramamış oldu.

Siyah - beyazlılar karşılaşmanın ilk yarısı biterken Ernest Muçi ile 1-0 öne geçti. Konuk ekip ise ikinci yarıda Claudio Winck, Aytaç Kara ve Mamadou Fall'ın golleriyle cevap vererek sahadan 3-1'lik üstünlükle ayrıldı. Kasımpaşa'da Nuno da Costa duraklama dakikalarında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte liderlik yarışında ağır darbe alan siyah-beyazlılar puanını 20'de bıraktı.

LİG TARİHİNDE İLK KEZ

46d5f5e5-991e-4077-8c90-2a3cd8d7aa88

Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Beşiktaş'a karşı çıktığı son 4 maçta 4 galibiyet elde ederek, Süper Lig tarihinde siyah-beyazlılara karşı bunu başaran tek teknik adam oldu.

IMMOBILE DEVAM EDEMEDİ

aac2d6c444be432e8f673e5ad92725b3

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Beşiktaş'ın yıldızı Ciro Immobile sakatlanarak oyuna devam edemedi. Tecrübeli oyuncu ikinci yarının başında yerini genç Mustafa Hekimoğlu'na bıraktı.

BAŞAKŞEHİR MAÇINDA YOK

34cc18ee174846efa4b817122f3a81b3

Maça ilk 11'de başlayan Emirhan Topçu, Barak'a yaptığı faul sonrasında 28. dakikada sarı kart gördü. 24 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir ile oynanacak maçta cezalı duruma düştü.

MERT GÜNOK GERİ DÖNDÜ

licensed-image

Süper Lig'in 9. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapılan müsabakada omzundan sakatlanan milli file bekçisi Mert Günok, 2 maç sonra formasına kavuşarak ilk 11'de yerini aldı.

BEŞİKTAŞ TARAFTARINDAN TFF'YE TEPKİ

taraftar

Siyah-beyazlı taraftarlar, Galatasaray derbisindeki hakem kararları nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonunu (TFF) protesto etti. Taraftarların Çarşı'dan Tüpraş Stadı'na kadar gerçekleştirdikleri sessiz yürüyüşe, Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Mete Vardar da katılarak destek verdi. Mete Vardar, yaptığı açıklamada, "Milyonlarca taraftarımızın içinde fırtınalar kopuyor. Ancak bu kadar sessiz olabiliyoruz." diye konuştu. Bu arada Tüpraş Stadı'nda yapılan yeni ışıklandırma sistemi, ilk kez Kasımpaşa maçında kullanıldı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Kasımpaşa beşiktaş
En Çok Okunan Haberler
100 milyon TL'den fazla vurgun! 30 gün sonra tahliye edildiler: Dosyada tutuklu kalmadı

100 milyon TL'den fazla vurgun! 30 gün sonra tahliye edildiler: Dosyada tutuklu kalmadı

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank ölümden döndü! Test aracı kaza yaptı

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank ölümden döndü! Test aracı kaza yaptı

Topa öyle bir vurdu ki... Ferdi Kadıoğlu'ndan Liverpool'a soğuk duş

Topa öyle bir vurdu ki... Ferdi Kadıoğlu'ndan Liverpool'a soğuk duş

Öyle bir gol attı ki... Kendisi bile inanamadı! Herkes dondu kaldı

Öyle bir gol attı ki... Kendisi bile inanamadı! Herkes dondu kaldı

Ertuğrul Doğan'dan Ali Koç'a olay sözler!

Ertuğrul Doğan'dan Ali Koç'a olay sözler!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Gülümseten Kasım başladı! Ünlü markalardaki indirimler burada

Gülümseten Kasım başladı! Ünlü markalardaki indirimler burada

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Yeni imza kokunuz olacak: Dunhill Arabian Desert yarı fiyatına düştü

Yeni imza kokunuz olacak: Dunhill Arabian Desert yarı fiyatına düştü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.