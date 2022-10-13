Darbettiği yolcuyu araçtan indiren İETT şoförü men edildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Fatih'te tartıştığı yolcuyu darbederek araçtan indiren İETT halk otobüsü sürücüsü, toplu taşıma aracı kullanmaktan men edildi.

İETT'nin resmi Twitter adresinden yapılan bilgilendirmede, "Yolcuya yönelik kaba davranışta bulunan özel halk otobüsü şoförünün sertifikası iptal edilmiş, şoför, toplu taşıma araçlarını kullanmaktan men edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

Pazartekke durağında otobüsün Cevizlibağ'dan geçip geçmediğini soran yolcuyla tartışan, hakaretlerde bulunup darbederek araçtan indiren şoför, yoluna devam etmişti. Şoförün davranışları yolcunun cep telefonu kamerasına yansımıştı.



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