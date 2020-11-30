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Darıca Belediyesinden örnek proje

KOCAELİ HABERLERİ  | 30.11.2020 15:13 | Son Güncelleme

Darıca Belediyesi, uzaktan eğitim sürecinde ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz internet desteği sağlıyor.Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, vatandaşların hayatını kolaylaştıracak projeleri hayata geçirmeye devam ediyor.

Darıca Belediyesinden örnek proje

Darıca Belediyesi, uzaktan eğitim sürecinde ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz internet desteği sağlıyor.
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, vatandaşların hayatını kolaylaştıracak projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında yaptığı örnek çalışmalarla takdir toplayan Darıca Belediyesi, eğitime de her fırsatta destek vermeye devam ediyor. Uzaktan eğitim sürecinde mahallelerde bulunan bilgi evlerinde EBA Destek Noktaları oluşturan Darıca Belediyesi, ihtiyaç sahibi öğrencilerin uzaktan eğitimden geri kalmaması için de çalışma başlattı. Darıca Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak yürütülen çalışmada Darıca genelinde şartlı eğitim desteği alan 256 haneye 1 yıl boyunca ücretsiz internet paketleri dağıtıldı.
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da tek tek öğrencileri ve ailelerini ziyaret ederek internet paketlerini takdim ederken her zaman yanlarında olacaklarını söyledi. Zor zamanlarda vatandaşların sırtını dayadığı bir belediye anlayışıyla hareket ettiklerini ve Darıcalılar’ın hayatını kolaylaştırmak için çalıştıklarını ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Ülke ve dünya olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Bizler Darıca Belediyesi olarak vatandaşlarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Korona virüs tedbirleri kapsamında ekiplerimizle birlikte canla başla çalışıyoruz. Eğitimi de her zaman önemsiyor ve destek oluyoruz. Mahallelerde EBA destek noktaları oluşturarak uzaktan eğitim sürecinde vatandaşlarımıza katkı sunduk. Şartlı eğitim desteği alan vatandaşlarımıza da 1 yıl boyunca ücretsiz internet desteği sağlıyoruz. Eğitime desteğimiz her zaman devam edecek” dedi.

Darıca Belediyesinden örnek proje

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