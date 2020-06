Darıca’da sınav öncesi okullar dezenfekte edildi

Darıca Belediyesi, Liselere Giriş Sınavı öncesi okullarda dezenfekte çalışması yapıyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını sürdüren Darıca Belediyesi, önümüzdeki hafta sonu yapılacak olan Liselere Geçiş Sınavı öncesi ilçe genelinde sınavın yapılacağı okullarda dezenfekte ve temizlik çalışması yaptı. Sınava girecek öğrencilerin sağlığı ve huzuru için çalıştıklarını ifade eden ve başarılar dileyen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Yavrularımızın sağlığı her şeyden önemli. Sınava girecek olan öğrencilerimizin sağlığı ve huzuru için sınavın yapılacağı okullarda dezenfekte çalışması yaptık. Ekiplerimiz okullarda ve sınıflarda detaylı dezenfekte çalışması yapıyor. Darıca Belediyesi olarak üzerimize düşen her görevi en iyi şekilde yapmaya gayret ediyoruz. Sınava girecek öğrencilerimize başarılar diliyorum. Allah zihin açıklığı versin” dedi.

Darıca Belediyesi bir yandan virüs tedbirleri kapsamında okullarda hijyen çalışmalarına devam ederken bir yandan da öğrenciler için ücretsiz deneme sınavları düzenleyerek sınava girecek öğrencilere destek oluyor. Başkan Muzaffer Bıyık da deneme sınavı öncesi öğrencileri ziyaret ederek sınavda başarılar dilediği öğrencilere her zaman yanlarında olacaklarını söyledi.