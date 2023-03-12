Darıldın mı Cicim Bana oyuncuları kimler, konusu nedir? Darıldın mı Cicim Bana filmi ne zaman çekildi? Sadri Alışık ve Esen Püsküllü'den romantik komedi!

Darıldın mı Cicim Bana filmi araştırılıyor. 1970 yapımı olan Darıldın mı Cicim Bana filmi konusu ve oyuncuları merak edildi. Türk Sineması'nın önemli isimlerinden olan Sadri Alışık'ın yine kendi tarzı olan romantik komedi filmi bu akşam izleyiciyle buluşacak. Peki Darıldın mı Cicim Bana oyuncuları kimler, konusu nedir? Darıldın mı Cicim Bana filmi ne zaman çekildi? İşte detaylar...

DARILDIN MI CİCİM BANA KONUSU NEDİR?

Osman sokakta şerbet satarak geçinmeye çalışır ancak bu işte de daha öncekiler gibi başarısız olmuştur. Daha önce neredeyse bir çok sektörde girişimde bulunmuş ancak her biri başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Sokaktan geçenlere zorla şerbet satmaya çalıştığı bir sırada postacı gelir ve kendisine bir mektup verir. İstanbul’da yaşayan amcasının kızı Selma ona kendisini İstanbul’a beklediklerini söyler. Kendisine çarpan adama İstanbul’a gitmek için hiç parasının kalmadığını söyleyince Erol kendisinin de İstanbul’a gideceğini ve yola birlikte çıkabileceklerini söyler.

Köşke girdiğinde karşısına çıkan düzgün giyinimli şık bir adam görünce amca diye sarılır ancak asıl amcası o sırada zengin adamla tartışan kapıcıdır. Osman bu gördükleri karşısında şaşırsa da bozuntuya vermez ve kapıcı amcasıyla hasret gidermeye başlar. Köşkün sahibi zengin Hüsnü, Osman’ın kim olduğunu öğrendiğinde bir süredir amcasının işlerini düzgün yapmadığını ve kirayı toplamadığını söyler. Osman bir kez daha bir girişimde bulunarak kendisinin bu işi yapabileceğini söyler ancak bunda da diğer işler gibi başarısız olmuştur. Bu sırada Erol, uzun süredir tutku haline getirdiği Yasemin’i bulur ancak onunda İstanbul’a gelme hayali başarısızlıkla sonuçlanmıştır. İki beceriksiz arkadaşın yolu bir kez daha kesişmiştir.

DARILDIN MI CİCİM BANA OYUNCULARI KİMLER?

Darıldın mı Cicim Bana filminin kadrosunda,

Sadri Alışık

Mürüvvet Sim

Esen Püsküllü

Yusuf Sezgin

Avni Dilligil

Aziz Basmacı gibi usta oyuncular yer alıyor.



