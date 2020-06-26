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Dark yeni sezon ne zaman başlayacak? Dark 3. sezon geldi mi?

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2020 13:49 | Son Güncelleme

Netflix’in izlenme rekorları kıran Alman yapımı dizisi Dark, sürükleyici hikayesi ile izleyenleri ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Yayınlanan 2 sezonun ardından izleyiciler “Dark 3. sezon ne zaman?” sorusunu sormaya başladı. Dark 3. Sezon fragman da geldikten sonra izleyicilerin heyecanı ve merakı bir kat daha arttı. Netflix tarafından yapılan açıklamaya göre Dark 3. sezon çok yakında başlıyor. İşte Dark yeni sezon tarihi…

Dark yeni sezon ne zaman başlayacak? Dark 3. sezon geldi mi?

Netflix takipçilerinin tutkuyla izlediği dizilerin başında gelen Alman yapımı Netflix dizisi Dark 3. sezon için nefesler tutuldu. Farklı hikayesi, etkileyici çekimleri ve dikkat çekici senaryosuyla Netflix’in en iddialı yapımlarından olan Dark, yeni sezonuyla nihayet başlıyor. Yeni sezon öncesi izleyiciler şimdiden dizinin eski bölümlerini yeniden izlemeye koyuldu. Sıkı takip gerektiren senaryosu nedeniyle sezonlar arasında verilen boşluklarda dizi karakterlerini ve olay örgüsünü unutmaya başlayan izleyiciler, eski sezonları tekrar izliyor. Bunun için Dark özet fragman yayınlayarak izleyicilerin hafızalarını tazelemelerine yardımcı oluyor. Yayınlanan Dark yeni sezon fragman da Dark yeni bölümler hakkında önemli detaylar içeriyor. Dark final sezonu olacak olan 3. sezon, merakla bekleniyor.

Dark 3. Sezon Fragman Yayınlandı mı?

11 Haziran’da dizinin final yapacağı sezon olan 3. sezon için ilgi çekici bir fragman yayınlandı. Netflix tarafından “Her son aslında bir başlangıçtır. Her başlangıç da bir son. Dark döngüsü 27 Haziran'da tamamlanıyor.” mesajıyla paylaşılan fragmana göre 2 sezondur akılları kurcalayan tüm soru işaretleri cevap buluyor. İzleyiciler “Dark nasıl bitiyor?” sorusuna nihayet yanıt alacak.

Dark 3. Sezon Ne Zaman Çıkacak?

Dark Netflix yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre dizinin yeni sezonu 27 Haziran 2020’de tüm bölümleri ile Netflix’te olacak. “Dark yeni sezon ne zaman başlayacak?” sorusunun cevabını alan izleyiciler heyecanla diziyi beklemeye başladı. 27 Haziran 2020 tarihinde Türkiye’de ve dünyada çok sayıda insan ekran başına geçecek.

3. Sezon Kaç Bölüm Olacak?

Dark 1. sezon 10 bölüm olarak yayınlanmıştı. Sonrasında gelen Dark 2. sezon için de izleyicilerin beklentisi 10 bölüm olacağı yönündeydi ancak dizi 8. bölüm olarak ekranlara gelmişti. Yetkililer Dark yeni sezon bölümlerinin kaç tane olacağına dair bir bilgi vermemiş olsalar da beklentiler; en az 8, en çok da 10 bölüm olacağı yönünde.

Dark Dizi Konusu

Dark konusu itibariyle izleyenlerin aklını bir hayli karıştırmayı başaran diziler arasında yer alır. Çok sayıda Netflix izleyicisi, Dark dizisini de sırf bu nedenle ilgiyle takip ediyor. Dark dizisi bir çocuğun kaybolması ve herkesin çocuğu bulmaya çalışmasıyla başlıyor. Bu yönüyle bir başka Netflix yapımı olan Stranger Things dizisi ile de benzer yönleri bulunan Dark, olay örgüsü ve hikâyenin ilerleyişi yönünden diğer bölümlerde oldukça farklılaşıyor. Anlatım dili olarak da ismi gibi karanlık bir atmosfer sunan dizi, dört ailenin soru işaretleri ile dolu macerasını anlatıyor. Üç ayrı nesli içerisine alan gizemli olaylarla örülü hikâyede, sık sık farklı yıllar arasında geçişler yaşanıyor.

Dark Oyuncuları

Dark oyuncuları arasında Louis Hofmann (Jonas), Lisa Vicari (Martha), Maja Schöne (Hannah), Jördis Triebel (Katharina), Oliver Masucci (Ulrich), Andreas Pietschmann (The Stranger) ve Karoline Eichhorn (Charlotte) gibi önemli isimler yer alıyor. Dark karakterler bakımından oldukça geçişli ve takip etmesi zor bir dizi olduğu için dizinin fanları tarafından karakterlerin dönüşümlerine ve aile bağlarına dair sık sık tablolar oluşturuluyor.

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