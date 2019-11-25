Darksiders Genesis için merakla beklenen PC sistem gereksinimleri açıklandı

THQ Nordic ve Airship Syndicate serinin ilk 3 oyununun öncesinde geçen Genesis’i bu yılın ortalarında duyurmuştu. İzometrik kamera açısı ile seride bir ilke imza atacak olan Darksiders Genesis yine mahşerin 4 atlısının hikayesine odaklanacak.

5 Aralık’ta PC ve Google Stadia için satışa sunulacak olan oyun sonrasında PlayStation 4, Xbox One ve Nintendo Switch için de gelecek. Oyunun konsollara geliş tarihi ise 14 Şubat 2020. Darksiders Genesis’te ilk 3 oyunda kontrol ettiğimiz tüm atlıları kontrol etme şansına erişeceğiz.

Darksiders Genesis PC sistem gereksinimleri



MİNİMUM:



İşletim Sistemi: Windows 7, 8, Windows 10 (64 bit)

İşlemci: AMD FX-8320 (3.5 GHz) / Intel i5-4690K (3.5 GHz) veya daha iyisi

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 15 GB kullanılabilir alan

ÖNERİLEN:



İşletim Sistemi: Windows 7, 8, Windows 10 (64 bit)

İşlemci: Intel Core i7-3930K (3.2 GHz)/AMD Ryzen 5 1600 (3.2 GHz) veya daha iyisi

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 15 GB kullanılabilir alan

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