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Darksiders Genesis için merakla beklenen PC sistem gereksinimleri açıklandı

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TEKNOLOJİ  | Son Güncelleme

Bu yıl içerisinde 3. oyunu çıkan Darksiders serisi yakında bir kez daha PC ve konsollarımıza konuk olacak.

Darksiders Genesis için merakla beklenen PC sistem gereksinimleri açıklandı

THQ Nordic ve Airship Syndicate serinin ilk 3 oyununun öncesinde geçen Genesis’i bu yılın ortalarında duyurmuştu. İzometrik kamera açısı ile seride bir ilke imza atacak olan Darksiders Genesis yine mahşerin 4 atlısının hikayesine odaklanacak.

5 Aralık’ta PC ve Google Stadia için satışa sunulacak olan oyun sonrasında PlayStation 4, Xbox One ve Nintendo Switch için de gelecek. Oyunun konsollara geliş tarihi ise 14 Şubat 2020. Darksiders Genesis’te ilk 3 oyunda kontrol ettiğimiz tüm atlıları kontrol etme şansına erişeceğiz.

Darksiders Genesis PC sistem gereksinimleri

MİNİMUM:

İşletim Sistemi: Windows 7, 8, Windows 10 (64 bit)
İşlemci: AMD FX-8320 (3.5 GHz) / Intel i5-4690K (3.5 GHz) veya daha iyisi
Bellek: 4 GB RAM
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960
DirectX: Sürüm 11
Depolama: 15 GB kullanılabilir alan

ÖNERİLEN:

İşletim Sistemi: Windows 7, 8, Windows 10 (64 bit)
İşlemci: Intel Core i7-3930K (3.2 GHz)/AMD Ryzen 5 1600 (3.2 GHz) veya daha iyisi
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060
DirectX: Sürüm 11
Depolama: 15 GB kullanılabilir alan

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Anahtar Kelimeler:
Darksiders Genesis Darksiders Genesis pc gereksinimleri

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