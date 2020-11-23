Darnell Fisher'den maçta şok haraket! Callum Paterson'ın cinsel organına iki kez elledi

İngiltere Championship'te Preston ile Sheffield Wednesday arasında oynanan maçta ilginç bir olay yaşandı.

Preston'ın savunma oyuncusu Darnell Fisher, Sheffield'ın forveti Callum Paterson'ın cinsel organına iki kez elledi. Fisher, Bir korner atışı sırasında, ceza sahası içerisindeki mücadelede Paterson'ın cinsel organına ellerken, Paterson olay sonrası şaşkın bir yüz ifadesiyle etrafına baktı.

SORUŞTURMA AÇILIP AÇILMAYACAĞI BELİRSİZ

Yaşanan bu olayın ardından başarılı savunma oyuncusu sosyal medyada alay konusu oldu. Sportmenliğe aykırı hareketi sonrası Fisher'la ilgili soruşturma açılıp açılmayacağı merakla bekleniyor.



