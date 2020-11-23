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  4. Darnell Fisher'den maçta şok haraket! Callum Paterson'ın cinsel organına iki kez elledi

Darnell Fisher'den maçta şok haraket! Callum Paterson'ın cinsel organına iki kez elledi

İNGİLTERE HABERLERİ  | 23.11.2020 12:40 | Son Güncelleme

Preston-Sheffield Wednesday arasındaki Championship maçında skandal denilebilecek bir olay yaşandı. Ev sahibi ekibin savunmacısı Darnell Fisher bir pozisyon esnasında, Sheffield forveti Calluym Paterson'ın cinsel organına iki kez elledi.

Darnell Fisher'den maçta şok haraket! Callum Paterson'ın cinsel organına iki kez elledi

İngiltere Championship'te Preston ile Sheffield Wednesday arasında oynanan maçta ilginç bir olay yaşandı.

Preston'ın savunma oyuncusu Darnell Fisher, Sheffield'ın forveti Callum Paterson'ın cinsel organına iki kez elledi. Fisher, Bir korner atışı sırasında, ceza sahası içerisindeki mücadelede Paterson'ın cinsel organına ellerken, Paterson olay sonrası şaşkın bir yüz ifadesiyle etrafına baktı.

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SORUŞTURMA AÇILIP AÇILMAYACAĞI BELİRSİZ

Yaşanan bu olayın ardından başarılı savunma oyuncusu sosyal medyada alay konusu oldu. Sportmenliğe aykırı hareketi sonrası Fisher'la ilgili soruşturma açılıp açılmayacağı merakla bekleniyor.

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