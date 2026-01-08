EĞİTİM

Darüşşafaka’da tam burslu eğitim fırsatı için başvurular başladı

Babası ve/veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, başarılı çocuklara tam burslu, yatılı, nitelikli eğitim fırsatı tanıyan Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın 2026 yılı giriş sınavı, 17 Mayıs 2026 Pazar günü saat 11.00'de Türkiye'nin 81 ilinde düzenlenecek. Sınavda başarılı olan, mali durum araştırması ve sağlık kurulu kontrolünden geçen 100 öğrenci, 5. sınıftan itibaren Darüşşafaka’da nitelikli eğitim alma hakkı elde edecek.

Darüşşafaka'da tam burslu eğitim fırsatı için başvurular başladı
Sedef Karatay

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, babası ve/veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları nitelikli eğitim almak için yetersiz, ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin katılabildiği Darüşşafaka Giriş Sınavı’nda başarılı olan, mali durum araştırması ve sağlık kurulu kontrolünden geçen öğrenciler, tam burslu, yatılı ve İngilizce ağırlıklı eğitim alma imkânı kazanacak.

Millî Eğitim Bakanlığı ile imzalanan “Eğitimde Fırsat Eşitliği” İş Birliği Protokolü doğrultusunda 2026 yılı Darüşşafaka Giriş Sınavı’na başvurular, e-Okul sistemi üzerinden yapılacak. Aday öğrenciler, okul yönetimlerinden ve sınıf öğretmenlerinden destek alarak sınava başvurabilecek.

Her yıl sınavı kazanan öğrencilerin başta eğitim olmak üzere sağlık, beslenme, barınma, okul kıyafeti, kırtasiye gibi tüm gereksinimlerinin Darüşşafaka tarafından karşılanıyor. Darüşşafaka, yükseköğrenime devam eden mezunlarına da burs desteğini sürdürüyor.

ÇAĞIN GEREKLERİNE UYGUN EĞİTİM MODELİ

Yeni sınav dönemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ebru Arpacı, “Darüşşafaka olarak, ülkemizin aydınlık geleceğinin gerçek sahipleri olarak gördüğümüz çocukları değerlerine bağlı, değişime uyum sağlayan, sorumluluklarının bilincinde, Türkçeye hâkim, İngilizceyi etkin kullanabilen, çağın gerektirdiği teknolojileri üst düzeyde kullanan, yetenekli olduğu spor ve sanat dallarında kendisini geliştiren, öz güven sahibi, akademik ve sosyal alanda başarılı bir şekilde yetiştiriyoruz. 162 yıldır ‘Eğitimde Fırsat Eşitliği’ misyonumuz doğrultusunda, daha fazla çocuğun hayatına değer katmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. 17 Mayıs’ta 81 ilde gerçekleştireceğimiz giriş sınavı ile baba ve/veya anne kaybı yaşamış, maddi olanakları yetersiz çocuklarımıza nitelikli eğitim olanağı tanıyacağız. Bu noktada özellikle 4. sınıf öğretmenleri ile okul müdürlerimizin desteğini de bekliyoruz.” dedi.

Darüşşafaka’da tam burslu eğitim fırsatı için başvurular başladı 1

BAŞVURULAR 27 MART’A KADAR ALINACAK

Sınava katılmak isteyen adayların başvurularını, e-Okul sistemi üzerinden 27 Mart Cuma gününe kadar tamamlamaları gerekiyor. Sınavda başarılı olan öğrenciler, mali durum araştırması ve sağlık kurulu kontrolünün ardından 5. sınıftan başlayan tam burslu, yatılı ve nitelikli eğitim hakkı elde edecek.

Darüşşafaka Eğitim Kurumları Giriş Sınavı başvuru şartları
Öğrencinin;

  • T.C. vatandaşı olması
  • Babasının ve/veya annesinin hayatta olmaması
  • Ailesinin maddi olanaklarının kolej düzeyinde eğitim alması için yeterli olmaması
  • 2025-2026 eğitim yılında ilkokul sınıf öğrencisi olması

Yukarıdaki koşulları taşıyan adaylar, okul müdürlükleri aracılığıyla e-Okul sistemi üzerinden başvuruda bulunabilirler. Başvuru alındıktan sonra adaylara okul müdürlükleri tarafından onaylı sınav giriş bilgisi verilecek ve sınava bu belge ile giriş yapılacaktır.

Öğrenciler, sınav günü TC kimlik kartlarını yanlarında bulundurmalıdır.

Darüşşafaka’da tam burslu eğitim fırsatı için başvurular başladı 2

DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI GİRİŞ SINAVI'NA NASIL BAŞVURABİLİRSİNİZ?

Aday öğrenciler, Darüşşafaka Giriş Sınavı’na başvurmak için aşağıdaki adımları izlemelidir:

  • Mevcut okullarının yönetimine veya sınıf öğretmenlerine başvurur.
  • e-Okul sistemi üzerinden, Darüşşafaka Giriş Sınavı Başvuru Kılavuzu’nu okuyarak okul yönetimi ve sınıf öğretmeniyle birlikte başvuru işlemini tamamlar.
  • 4–8 Mayıs 2026 tarihleri arasında sınav giriş belgelerini, kayıtlı oldukları okulun yönetiminden alırlar.
  • Darüşşafaka Giriş Sınavı hakkında ayrıntılı bilgi için: www.darussafaka.org
