Darüşşafaka Lassa - Fenerbahçe Beko maçında olay! Itoudis, oyuncusunu sahadan kovdu...

Darüşşafaka Lassa ile Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında kozlarını paylaştı. Volkswagen Arena’da oynanan karşılaşmada dikkat çeken bir olay meydana geldi.

Müsabakanın ilk yarısında alınan bir mola esnasında Fenerbahçe Beko Başantrenörü Dimitris Itoudis ile pota altı oyuncusu Jonathan Motley arasında bir tartışma yaşandı.

Karşılıklı olarak birbirlerine bağıran iki isim arasındaki tartışma büyüdü. Yunan başantrenör, oyuncusunu maç anında soyunma odasına gönderdi.

O anlar taraftar kamerasına yansırken, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı.





