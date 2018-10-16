Darüşşafaka Tekfen 71 - 63 Buducnost Voli (THY Euroleague)

Karşılaşma karşılıklı sayılarla başladı. Boyalı alandan sayılar bulan Buducnost Voli karşısında Oğuz Savaş'la pota altından basketler üreten Darüşşafaka Tekfen, 5. dakikayı 12-9 üstün geçti. Jackson'un üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği sayıyla 8. dakikada eşitliği (14-14) yakalayan konuk ekip, çeyreğin kalan bölümünde dış atışlardan bulduğu basketlerle 11-0'lık seri yakaladı ve ilk periyodu 25-14 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte savunmasını sertleştiren Darüşşafaka Tekfen, çeyreğin ilk 6,5 dakikasında rakibine sayı şansı vermedi ve Doğuş Özdemiroğlu'nun etkili oyunuyla 19-0'lık seri yakalayarak 17. dakikada 8 sayılık üstünlük yakaladı: 33-25. Yeşil-siyahlı ekibe 8-0'lık seriyle karşılık veren Buducnost Voli, 18. dakikada eşitliği sağladı: 33-33. Darüşşafaka Tekfen, soyunma odasına 39-35 üstün gitti.

İki ekibin de kötü hücum ettiği ikinci yarıda Darüşşafaka Tekfen, Eric'in pota altından Muhammed Baygül dış atıştan kaydettiği sayılarla 26. dakikada farkı 9 sayıya taşıdı: 48-39. Pota altından bulduğu sayılarla Buducnost Voli farkı azaltsa da yeşil-siyahlı ekip, final periyoduna 53-49 üstün girdi.