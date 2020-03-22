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Darüşşafaka Tekfen'de Lamb ile yollar ayrıldı

BASKETBOL HABERLERİ  | 22.03.2020 13:29 | Son Güncelleme

ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Darüşşafaka Tekfen'de ABD'li oyuncu Doron Emanuel Lamb’ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Darüşşafaka Tekfen'de Lamb ile yollar ayrıldı

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "ABD'li oyuncumuz Doron Emanuel Lamb’in devam eden sözleşmesi karşılıklı anlaşmaya varılarak feshedilmiştir.

2019-2020 sezonunun geride kalan kısmında Daçka'mıza vermiş olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Lamb, bu sezon Darüşşafaka Tekfen'de 20 lig maçında süre aldı ve 9,2 sayı ortalamasıyla mücadele etti. 28 yaşındaki skorer oyun kurucu, ULEB Avrupa Kupası'nda ise 15 müsabakada görev yaparak, 9,4 sayı ortalaması yakaladı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Darüşşafaka Tekfen ING Basketbol Süper Ligi

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