SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. THY Euro League
  4. Darüşşafaka Tekfen, John Gillon'u transfer etti

Darüşşafaka Tekfen, John Gillon'u transfer etti

THY EURO LEAGUE HABERLERİ  | 05.07.2020 18:30 | Son Güncelleme

Darüşşafaka Tekfen, ABD'li oyun kurucu John Gillon'u kadrosuna kattı.

Darüşşafaka Tekfen, John Gillon'u transfer etti

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, oyun kurucu pozisyonuna önemli bir takviye yaparak kadroyu güçlendirdikleri belirtildi. John Gillon ile ikinci senesi opsiyonlu olmak üzere 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Geçen sezonu Litvanya Ligi ekiplerinden Pieno Zvaigzdes Pasvalys'ta geçiren 1.83 metre boyundaki oyuncu, sezonu 13 sayı, 4,5 asist ve 2 ribaund ortalamalarıyla tamamladı.

Açıklamada, "Oyuncumuz John Gillon'a Daçka formasıyla sağlıklı ve başarı dolu bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERTürk Pop Müziği'nin 66'lık güzeli mayolu pozuyla sosyal medyayı salladıTürk Pop Müziği'nin 66'lık güzeli mayolu pozuyla sosyal medyayı salladı
Kızılyıldız’da Sasa Obradovic dönemiKızılyıldız’da Sasa Obradovic dönemi
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra feci kaza

Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra feci kaza

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Ağustos ayında açılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Ağustos ayında açılacak

F.Bahçe Trabzonsporlu yıldızı transfer etti!

F.Bahçe Trabzonsporlu yıldızı transfer etti!

Ünlü teknik adam koronavirüse yakalandı

Ünlü teknik adam koronavirüse yakalandı

Terim'den F.Bahçe'yi kızdıracak hareket

Terim'den F.Bahçe'yi kızdıracak hareket

Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı

Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Darüşşafaka Tekfen, John Gillon'u transfer etti

Darüşşafaka'da yeni transfer

Euroleague'de yeni sezon takvimi açıklandı

Yeni sezon takvimi açıklandı

Anadolu Efes'te Shane Larkin sözleşmesini uzattı

Shane Larkin sözleşme uzattı

Kızılyıldız’da Sasa Obradovic dönemi

Kızılyıldız’da Sasa Obradovic dönemi

Euroleague'de sezon iptal edildi!

Euroleague'de sezon iptal edildi!

Anadolu Efes'ten koronavirüs açıklaması

Anadolu Efes test sonuçlarını açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.