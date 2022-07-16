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Datça'da 1 kişinin öldüğü 1 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 3 zanlı tutuklandı

16.07.2022 12:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Datça'da 1 kişinin öldüğü 1 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 3 zanlı tutuklandı

Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan kavgada 1 kişinin hayatını kaybetmesi, 1 kişinin ağır yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Datça Limanı'ndaki kavgada büfe işletmeciliği yapan Erhan Okur'un (41) bıçaklanarak öldürülmesi, kayınbiraderi Mustafa Geremeli'nin de ağır yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan H.T, S.A. ve T.H.T, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, öldürülen esnafın yakınları ve vatandaşların adliye önünde toplanması üzerine Marmaris Adliyesine götürüldü. Buradan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Datça Adliyesinden ifadeleri alınan zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Erhan Okur, kayınbiraderi Mustafa Geremeli ile dün gece iş yerinde oturdukları sırada işletmeye gelen 3 kişiyle henüz bilinmeyen nedenle tartışmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçaklanan Okur hayatını kaybetmiş, Geremeli ise ağır yaralanmıştı. Bayram tatili için Datça'ya geldikleri ve otelde kaldıkları belirlenen şüpheliler H.T. S.A. ve T.H.T. ilçe çıkışında polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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