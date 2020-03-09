Daum: Reddettiğim için pişmanım

Alman teknik adam Christoph Daum, İskoç temsilcisi Celtic'ten gelen teklifi geri çevirmesinin kariyerindeki en büyük hatalardan biri olduğunu söyledi.
2014'te Bursaspor'dan ayrılan Daum, tam da o süre zarfında Celtic'in kendisini teknik direktör olarak görece getirmek istediğini kaydetti."
İsmi sık sık Türk takımlarıyla da anılan 66 yaşındaki teknik adam, "Depresyonda değildim ama öfke doluydum, başka bir takım için kendimi hazır hissetmiyordum. 2014'te Bursaspor'dan yeni ayrılmıştım ve Celtic'ten gelen teklifi reddettim. Zor bir zamandı, biraz mola vermiştim. Celtic'ten aldığı teklifi geri çevirmem büyük br hataydı. Bana hayatımda pişman olduğum şeyi sorarsanız bunu söylerim." sözlerini kullandı
2014'te Bursaspor'da görev alan Christoph Daum son olarak 2017'de Romanya Milli Takımı'ndan ayrılmıştı.
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