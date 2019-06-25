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David Badia görevinden ayrıldı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 25.06.2019 21:06 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Altyapı Teknik Sorumlusu David Badia, kişisel sebeplerden dolayı görevinden ayrıldığını açıkladı.

David Badia görevinden ayrıldı

Geçtiğimiz sezon başında Fenerbahçe’de, Futbol Altyapı Teknik Sorumlusu olarak görevlendirilen David Badia Cequier görevinden ayrıldı. Kişisel sebeplerden ötürü bu kararı aldığını belirten Badia’nın sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden konuya ilişkin yaptığı açıklama şöyle:

"Bu sezon görev yaptığım Fenerbahçe’de, geleceğin takımını oluşturmak, yetenekli gençleri keşfetmek ve Fenerbahçe değerleri çerçevesinde yetiştirmek adına altyapıda başlatılan yapılanmada görev aldım. Görev yaptığım süre boyunca bu büyük kulübün bir parçası olarak Fenerbahçe’ye hizmet etmek ve faydalı olmak için elimden geleni yaptım.

Bugün geldiğimiz noktada, kişisel sebepler dolayısıyla görevimden bugün itibariyle ayrıldığımı üzülerek açıklamak istiyorum.

Fenerbahçemizin altyapıya bakış açısı doğrultusunda ortaya koyduğu çalışmalarda görev almaktan duyduğum mutluluğu paylaşıyor; bu süreçte benimle birlikte yol alan, bu büyük kulüpte görev yapmamı sağlayan başta Başkanımız Ali Koç ve yönetim kurulumuz olmak üzere Sportif Direktörümüz Damien Comolli’ye, idari-
teknik kadrolarımıza ve tüm kulüp çalışanlarına teşekkür ediyorum.

Fenerbahçe’nin altyapıya bakış açısı doğrultusunda ortaya koyduğu çalışmalarla kısa ve uzun vadede çok başarılı olacağına yürekten inanıyorum.

Bu önemli kulübün altyapısında Fenerbahçe formasını taşıyan ve geleceğin Fenerbahçesi’ni oluşturacak tüm sporculara da sonsuz başarılar diliyorum." (İHA)

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Fenerbahçe David Badia

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
adam altyapıdan oyuncu yetiştirmek için çalışıyor. Kulüp 33 yaşında defans alıyor. Elinde gelecekte dünyanın en iyi 3 kalecisinden biri olacağı söylenen genç kaleci var gidip başakşehirin kalecisine teklif yapıyorsun. O da anladı fenerde altyapı harcanıyor niye dursun ki kulüpte
Boş geldi boş gitti
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