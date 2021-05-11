David Beckham Victoria Beckham'ın reklam filmi için yönetmen koltuğuna oturdu

Victoria Beckham eski profesyonel futbolcu kocasını Victoria Beckham Beauty'nin reklam kampanyası için işe aldı. David Beckham, 47 yaşındaki tasarımcı ve girişimci eşinin markası Victoria Beckham Beauty'nin yeni reklamlarından birinin yönetmenliğini üstlendi.

Ünlü çiftin ortaklığı Victoria Beckham'ın yeni Victoria Beckham Beauty Matte Bronzing Brick'in lansmanıyla ilgili bir Instagram gönderisiyle ortaya çıktı. Beckham'ın reklam setinden paylaştığı kamera arkası görüntüler, David Beckham'ın yönetmen koltuğunda oturduğunu gözler önüne serdi.



Victoria 2017'de bir röportajında David'in New York Moda Haftası gibi aşırı yoğun dönemlerde çocuklarına liderlik ederek bir tasarımcı olarak çalışmalasını desteklediğini "O harika. Moda haftasında, ben çalışırken, çocuklar New York'ta olacak ve onları çoktan Cumartesi gecesi akşam yemeğine götürmeyi planladı. Bu yüzden o bu tür şeylerde çok iyi. Bir evlilikteki desteğini, 'Biliyor musun, bende bu var' diyerek bu şekilde gösterebilirsin" sözleriyle anlatmıştı.





