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David Bowie’li The Man Who Fell To Earth televizyona uyarlanıyor

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SİNEMA TV  | 06.08.2019 14:57 | Son Güncelleme

CBS, 1976 yapımı bilimkurgu The Man Who Fell To Earth filmini diziye uyarladığını duyurdu.

David Bowie’li The Man Who Fell To Earth televizyona uyarlanıyor

David Bowie’nin oyunculuğuyla iz bıraktığı The Man Who Fell to Earth, CBS Kanalı tarafından dizi haline getirilecek.

Walter Tevis’in 1963 tarihli romanından esinlenerek Nicolas Roeg yönetmenliğinde filmi çevrilen The Man Who Fell To Earth’ün başında Alex Kurtzmann ve Jenny Lumet ikilisi olacak. Deadline’da yer alan habere göre; dizi CBS’in kendi online yayın platformu CBS All Access üzerinden yayınlanacak.

Kurtzmann ve Lumet yaptıkları bir açıklamayla, Bowie’nin yarattığı karakteri taklit edecek birini aramadıklarını söylediler: “O büyülü bir yaratıktı, bir boynuzlu at. Bunu kopyalamaya çalışmıyoruz. Kitaptaki karakterin bizce en ilginç yanı, bizi hiçbir şekilde anlamayan ve insan olmanın ne demek olduğunu bilmeyen bir canlı olmasıydı. Bu yüzden kendini bu inanılmaz yaratığa tamamen dönüştürecek birini arıyoruz.”

Diziin çekim takvimi ve yayın tarihi ile ilgili henüz bir netlik bulunmamakta.

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Anahtar Kelimeler:
The Man Who Fell To Earth David Bowie Walter Tevis Alex Kurtzmann Jenny Lumet

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