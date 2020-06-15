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David de Gea’dan Muslera’ya geçmiş olsun mesajı

GALATASARAY HABERLERİ  | 15.06.2020 07:33 | Son Güncelleme

Manchester United’ın İspanyol kalecisi David de Gea, Galatasaray’ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera’ya sakatlığından dolayı sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı yayımladı.

David de Gea’dan Muslera’ya geçmiş olsun mesajı

Çaykur Rizespor ile oynadıkları maçta sakatlanan ve sağ tibia ve fibulasında kırık oluşan Galatasaray’ın başarılı kalecisi Fernando Muslera’ya dünyanın her yerinden geçmiş olsun mesajları geliyor.

Son olarak Manchester United’ın İspanyol kalecisi David de Gea, Muslera’ya destek verdi. 29 yaşındaki eldiven, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Muslera’ya geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

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