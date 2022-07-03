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David ve Victoria Beckham çocuklarının sevgililerini 5 milyon sterlinlik yata davet etti

03.07.2022 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

David Beckham ve Victoria Beckham; üç oğullarını ve sevgililerini yanlarına alarak, lüks yatlarıyla tatile çıkacak. Beckham'ların geçen sene özel olarak yaptırdıkları lüks yatları 5 milyon sterlin değerinde.

David ve Victoria Beckham çocuklarının sevgililerini 5 milyon sterlinlik yata davet etti

David ve Victoria Beckham, oğullarının sevgililerini İtalya'da lüks bir yatta tatilde davet etti.
DailyMail'de yer alan habere göre; aileye yakın bir kaynak şöyle konuştu:

Victoria, hiçbir şeyi çocuklarını mutlu görmekten daha çok sevmiyor ve büyük aile etkinliklerine bayılıyor; bu yüzden hepsinin katılacağı bir yaz tatili yapmak istiyor. Victoria ve David, çocuklarının partnerlerini oldukça iyi tanıyorlar, ancak uzun süredir birlikte olmadıkları için Cruz'un kız arkadaşının tatile davet edilmesi biraz sürpriz oldu. Ama Beckham'lar herkesi dahil etmeyi severler. Gemide üç genç kadının olması zor olabilir, ancak Victoria her şeyi nasıl süper eğlenceli hale getireceğini biliyor.

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5 MİLYON STERLİNLİK LÜKS YAT!

Beckham'lar, eski futbolcu David Beckham'ın forma numarası olan 'Seven (Yedi)' adını verdikleri 5 milyon sterlinlik bir Riva yatına sahip. 93 ft'lik yat, Miami'de demirli ve on misafir ve dört mürettebat üyesi için yer var.

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Beckham'ların tatiline; arkadaşları Sir Elton John ve partneri David Furnish ile, Şef Gordon Ramsay ve ailesinin katılması da bekleniyor.

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David Beckham
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