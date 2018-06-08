SPOR

Davide Astori'nin ölüm nedeni belli oldu

İTALYA HABERLERİ  | 08.06.2018 14:50 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz mart ayında hayatını kaybeden Fiorentina kaptanı Davide Astori'nin ölüm nedeniyle ilgili uzman raporları açıklandı.

Davide Astori'nin ölüm nedeni belli oldu

İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'nın kaptanı Davide Astori, ölümüyle futbol dünyasında büyük üzüntüye sebep olmuştu.

31 yaşındaki futbolcunun uyku esnasında ani kalp durması nedeniyle hayatını kaybettiği açıklansa da konuyla ilgili araştırma yapan iki profesör Carlo Moreschi ve Gaetano Thiene bu iddiayı yalanladı.

Tecrübeli futbolcunun uykusunda ölmediği ve kalp ritminin hızlanması (taşiaritmi) nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edilirken, odasında yalnız olmasaydı ani müdahale ile kurtarılabileceği açıklaması yapıldı.

PARTNERO izler görünmesin diye... O izler görünmesin diye...
Udinese, Tudor'un yerine Julio Velazquez Santiago'yu göreve getirdi!Udinese, Tudor'un yerine Julio Velazquez Santiago'yu göreve getirdi!
Juventus, Douglas Costa'nın bonservisini Bayern Münih'ten aldı!Juventus, Douglas Costa'nın bonservisini Bayern Münih'ten aldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Davide Astori fiorentina

En Çok Okunan Haberler

Gezici araştırma şirketinden 24 Haziran seçimleri için son anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Gezici araştırma şirketinden 24 Haziran seçimleri için son anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Son dakika! Erdoğan Demirören hayatını kaybetti! Erdoğan Demirören kimdir?

Son dakika! Erdoğan Demirören hayatını kaybetti! Erdoğan Demirören kimdir?

Aykut Kocaman, Ali Koç'a veda etti

Aykut Kocaman, Ali Koç'a veda etti

Galatasaray, Gomis ile yollarını ayırıyor

Galatasaray, Gomis ile yollarını ayırıyor

Damien Comolli'den Fenerbahçe'ye 4 yıldız

Damien Comolli'den Fenerbahçe'ye 4 yıldız

Ali Koç, Fenerbahçe'den 11 ismi gönderiyor

Ali Koç, Fenerbahçe'den 11 ismi gönderiyor

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Davide Astori'nin ölüm nedeni belli oldu

Davide Astori'nin ölüm nedeni belli oldu

Udinese, Tudor'un yerine Julio Velazquez Santiago'yu göreve getirdi!

Udinese, Tudor'un yerine Julio Velazquez Santiago'yu göreve getirdi!

Juventus, Douglas Costa'nın bonservisini Bayern Münih'ten aldı!

Juventus, Douglas Costa'nın bonservisini Bayern Münih'ten aldı!

Anderson Talisca İtalya'da görüldü!

Anderson Talisca İtalya'da görüldü!

UEFA'dan Buffon'a 3 maç ceza

UEFA'dan Buffon'a 3 maç ceza

Inter'den Malcom için 40 milyon Euro

Inter'den Malcom için 40 milyon Euro

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.