Davide Astori'nin ölüm nedeni belli oldu

İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'nın kaptanı Davide Astori, ölümüyle futbol dünyasında büyük üzüntüye sebep olmuştu.
31 yaşındaki futbolcunun uyku esnasında ani kalp durması nedeniyle hayatını kaybettiği açıklansa da konuyla ilgili araştırma yapan iki profesör Carlo Moreschi ve Gaetano Thiene bu iddiayı yalanladı.
Tecrübeli futbolcunun uykusunda ölmediği ve kalp ritminin hızlanması (taşiaritmi) nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edilirken, odasında yalnız olmasaydı ani müdahale ile kurtarılabileceği açıklaması yapıldı.
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