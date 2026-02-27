Davie Selke, son 6 haftada 6. golünü kaydetti

Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında RAMS Başakşehir, sahasında Konyaspor’u 2-0 mağlup etti.

Karşılaşmada attığı iki golle yıldızlaşan Davie Selke, son haftalardaki formunu sürdürdü.

31 yaşındaki futbolcu, ligde çıktığı son 6 maçta 6 kez rakip fileleri havalandırırken, ligdeki gol sayısını da 7’ye yükseltti.

Selke, Trabzonspor, Kayserispor, Eyüpspor, Beşiktaş ve Alanyaspor’a birer gol atarken, Konyaspor karşısında iki kez fileleri havalandırdı.

Alman golcü, müsabakanın 76. dakikasında yerini Onur Ergün’e bıraktı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır