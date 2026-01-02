SPOR

Davinson Sanchez ile Soner Sarıkabadayı'nın yeni yıl pozları gündem oldu!

Türk pop müziğinin tanınan simalarından olan Soner Sarıkabadayı 2026'ya giriş anlarını sosyal medyadan paylaştı. Sarıbadayı'nın paylaştığı foroğtafta Galatasaray'ın başarılı stoperi Davinson Sanchez ve ailesinin de yer alması dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medya kullanıcları ikilinin neden yılbaşına birlikte girdiğini merak ederken, gerçek sonradan ortaya çıktı.

Burak Kavuncu
Davinson Sanchez

Davinson Sanchez

KOL Kolombiya
Yaş: 30 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi ile Türk pop dünyasının ünlü simalarından Soner Sarıkabadayı yeni yılı birlikte karşıladı. Yılbaşı gecesini birlikte geçiren iki aile geceye dair sosyal medya üzerinden bir fotoğraf paylaştı. Sosyal medya ise ikili arasındaki bağlantıyı merak etti.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI!

Soner Kabadayı'nın eşi manken Madelein Lopez Camelo 2020 yılından beri evli ve çift 2 çocuk sahibi. Madelein Lopez Camelo ise Kolombiyalı. Galatasaray'ın stoperi Davinson Sanchez ve aileside aynı ülke vatandaşı olduğundan iki aile İstanbul'da iyi bir dostluk kurmuşlar. Çitler yeni yıla da birlikte girerek, kutlama yapmışlar.

PAYLAŞIMA BEĞENİ YAĞDI...

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan çiftleri gören kullanıcılar büyük şaşkınlık yaşarken, fotoğraf büyük beğeni topladı.

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
