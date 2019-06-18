Davranış bozukluğu olan keçiler için öyle bir çözüm buldular ki...

Keçiler bir küçük baş hayvandan çok daha fazlası aslında. Yakın zamanda keçili yoga kursları bile düzenlenmeye başlandı. Çünkü keçiler arkadaş canlısı, sevgi dolu ve neşeli hayvanlar. Evince bahçesi olan, keçilerin yiyebileceği çimeni, tırmanabileceği ağacı olan insanlar evcil hayvan olarak keçi tercih edebiliyor. Ancak bazen keçilerin oyuncu ve rekabetçi kişilikleri birtakım sorunlara yol açabiliyor. İyi niyetli olsalar da sivri boynuzları insanlar ve diğer canlılar için tehlike arz edebiliyor. İşte böyle durumlar için alınan ilginç bir tedbir var: Deniz makarnası

Davranış bozukluğu olan keçiler için komik çözüm!

Genç bir keçiyle karşı karşıyaysanız, büyürken sergileyebileceği herhangi bir agresif davranıştan kaçınmak isteyebilirsiniz.

Bu türden, aslen oyun amaçlı olan ancak zarar verme ihtimali taşıyan davranışlar için en iyi çözüm deniz makarnası.

Geçici bir çözüm olsa da hem çok renkli hem de çok sevimli bir çözüm olarak öne çıkıyor.

Bir keçinin deniz makarnasını boynuzunda ne kadar süre tutacağı meçhul olsa da insanları keçinin boynuzlarından koruduğu da yadsınamaz bir gerçek.

Keçilerin sergilediği agresif davranışlar çok çeşitli olabilir; inatçılık, itaatsizlik, sahibinin sözünü dinlememe, itme, vurma ve hatta ısırma gibi.

Bunu sürekli olarak ve bilinçli şekilde yapmazlar elbette, bu davranışlar onların oyuncu kimliklerinin bir parçasıdır aynı zamanda.

Ancak oyun da olsa bir keçinin sivri boynuzlarına maruz kalmayı hiç kimse istemez.

Böyle durumların üstesinden gelmek için insanlar çok pratik, neşeli ve renkli bir çözüm bulmuşlar kendilerince.

Deniz makarnası öne çıkan bir çözüm olsa da insanlar bunu çeşitlendirmesini bilmiş, mesela bunun gibi.

Ya da bunun gibi…

Hangi yöntemi tercih ederseniz edin unutmayın ki eğitim her zaman en doğru seçenek, keçiniz ne kadar inatçı ve söz dinlemez olursa olsun. Keçinin boynuzlarına deniz makarnası veya tenis topu takmaktan çok daha zahmetli ve sabır gerektiren bir iş olduğu kesin.

Ancak bu işi bilen insanlara göre bir keçiye “klik eğiticisi” sayesinde öğretilemeyecek hiçbir şey yok, tıpkı bir köpek gibi. Klik eğiticisi (Clicker) adı verilen alet bir klik sesi çıkarıyor ve ardından hayvana fıstık, saman veya meyve gibi sevdiği bir şeyi veriyor.

Böylece keçi klik sesi ile yiyecek arasında zamanla bir bağlantı kuruyor ve o andan sonra klik sesinin eğitim için kullanmanız mümkün oluyor. Mesela keçiye “gel” deyip klik sesi çıkardığınızda yanınıza geliyor, yanınıza gelince tekrar klik sesi çıkarıp sevdiği yiyeceği veriyorsunuz.