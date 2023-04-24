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Davul zurna eşliğinde cirit oynayarak Ramazan Bayramını uğurladılar

24.04.2023 08:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ata sporu ciritin yaşatıldığı illerden olan Bayburt ve Erzurum’un atlı spor kulüpleri, Bayburt Belediyesi cirit sahasında karşı karşıya gelerek yağmura, çamura aldırış etmeden aralarında dostluk maçı oynadılar.

Davul zurna eşliğinde cirit oynayarak Ramazan Bayramını uğurladılar

Ramazan ayının gelmesiyle ara verilen müsabakalar, İpekyolu Atlı Spor Kulübü ile Kümbet Atlı Spor Kulübünün karşılaşmasıyla yeniden başladı. Ramazan bayramının son gününde, davul zurna eşliğinde halay çekerek, cirit oynayarak bayramı uğurlayan kulüpler, izleyenlere keyifli dakikalar yaşattılar.

Erzurum’dan Bayburt’a gelen Kümbet Osmanlı Atlı Spor Kulübü ve Akıncılar Atlı Spor Kulübü, ebedi dostluğa yaraşır şekilde maç oynayarak seyircilerden büyük beğeni topladılar. Bayburt’un Atlı Spor Kulüplerinden İpekyolu Atlı Spor Kulübü ile Can Bayburt Atlı Spor Kulübü de rakipleriyle kıyasıya mücadele ederek, ortaya seyir zevki yüksek bir maç koydular. İlk önce sahaya İpekyolu Atlı Spor Kulübü ve Kümbet Osmanlı Atlı Spor Kulübü çıktı. Cirit değneklerinin havada uçuştuğu, izleyenlerin beğenisini toplayan maçta Bayburtlular bir ay sonra cirit müsabakasını yeniden izlemenin mutluluğunu yaşadılar. Sorunsuz bir şekilde tamamlanan maçın ardından Can Bayburt Atlı Spor Kulübü ve Akıncılar Atlı Spor Kulübü sahada yerlerini aldılar. Her iki takımın maç oynadığı esnada yağmur atıştırmaya başladı, yağmuru önemsemeyen izleyiciler maç bitimine kadar sahayı terk etmeyerek müsabakayı izlemeye devam ettiler.

Ata sporu ciriti bayram seyran demeden yaşattıklarını ve bayramı cirit müsabakalarıyla uğurladıklarını söyleyen Lütfu Dağıstanlı isimli vatandaş, "Ramazan Bayramında güzel bir cirit müsabakası oynanıyor, onu izlemeye geldik. Bayram seyran dinlemiyoruz, cirit aşkı var, sevdası var, güzelliği var ve bunu yaşatmaya çalışıyoruz. Ramazan ayının bilindiği üzere apayrı bir güzelliği var, ciritle bayrama veda ediyoruz" dedi.

Havanın soğuk olduğunu yine de cirit maçını izlemeye geldiğini ifade eden Hasan Güler isimli seyirci, "Bugün cirit maçını seyretmeye geldik. Hava yağışlı yağmur, çamur, soğuk bir arada ona rağmen ata sporumuzu yaşatmak için yerimizi aldık. Erzurum’dan misafir takımlar var, inşallah kazasız belasız bir maç olur" şeklinde konuştu.

"Bizim de bayram kutlamamız bu şekilde" diyerek konuşan İpekyolu Atlı Spor Kulübü oyuncusu Samet Memiş, "Herkesin bayramını kutluyoruz. Bizim de bayram kutlamamız böyle. Bayramın üçüncü gününde Erzurum’dan 2 takımı davet ettik, maç oynayacağız. Sevdamız, aşkımız cirit" dedi.
Bayram ciriti düzenleyerek her zamankinden farklı bir cirit müsabakası organize ettiklerini belirten İpekyolu Atlı Spor Kulübü oyuncusu İlhan Dursun, "İpekyolu Atlı Spor Kulübü olarak bayramın üçüncü gününde bir bayram ciriti düzenledik. Erzurum’dan Kümbet Osmanlı Atlı Spor Kulübünü Bayburt’a davet ettik, onlar da davetimize icabet ettiler, sağ olsunlar. İnşallah güzel bir maç olur" diye konuştu.

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