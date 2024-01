Davullu zurnalı toplu sözleşme sevinci

Belediye hizmet binası önünde gerçekleşen imza töreni sonrasında işçiler davul-zurna eşliğinde Başkan Kayda ve Belediye-İş Sendikası Manisa Şube Başkanı Gökay Sezgin ile karşılıklı oynadı.

Salihli Belediyesi’nde çalışan toplam 950 personel için toplu sözleşme imzalandı. Belediye hizmet binası önünde düzenlenen törende, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda ve Belediye-İş Sendikası Manisa Şube Başkanı Gökay Sezgin toplu sözleşmeye imza atarak hayırlı olmasını diledi. Toplu sözleşme ile yapılan yüzde 112 zam kapsamında, Salihli Belediyesi Personel A. Ş. bünyesinde çalışan şirket işçileri en yüksek 30 bin 76 lira, en düşük 25 bin lira maaş alacak.

İmzalanan sözleşmenin tüm çalışanlara hayırlı olmasını dileyen Başkan Kayda, “Belediyemiz birimlerinde özveriyle çalışan 950 mesai arkadaşlarımızla Salihli’mize hizmet ediyoruz. Belediye-İş Sendikamız ile yaptığımız anlaşmaya göre yüzde 112 zam yaparak şirket işçilerimizin en düşük net aylık maaşını 25 bin lira, en yüksek aylık maaşı 30 bin 76 lira olarak belirleyerek toplu sözleşmemizi imzaladık. Kadrolu işçi kardeşlerimizin de ek sözleşmeyle aylık maaşlarını yükselttik. Belediye Başkanı olarak sizinle bu yolu yürümekten çok mutluyum. Yapmış olduğumuz bu rekor zammın tüm işçi kardeşlerim için hayırlı olmasını dilerim. Sizlere, ailenizle ve çocuklarınızla birlikte sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Elinize, ayağınıza ve yüreğinize sağlık. Her şey Salihli’miz için. Biz büyük bir aileyiz” diye konuştu.

Bugüne kadar sendika üyeleri için istedikleri taleplerin her zaman Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda tarafından olumlu karşılandığını ifade eden Belediye-İş Sendikası Manisa Şube Başkanı Gökay Sezgin de, “İşçilerimize her zaman hakkını fazlasıyla vererek bizlere sahip çıkan Belediye Başkanımız Zeki Kayda’ya sendika üyelerimiz adına teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun” dedi.

Toplu sözleşme imza törenine, Belediye Başkanı Zeki Kayda, Başkan Yardımcıları Metin Durmaz, Mahmut Süreyya Karaoğlu ve Serkan Sözer, Salihli Belediyesi Personel A. Ş. Yönetimi, Belediye-İş Sendikası Manisa Şube Başkanı Gökay Sezgin ile Belediye çalışanları katıldı.