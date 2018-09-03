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Davut Güloğlu: '30 tane çocuğum olsun istiyorum'

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.09.2018 00:08 | Son Güncelleme

Yaşadığı aşklarla sık sık gündeme gelen Davut Güloğlu ilginç açıklamalarıyla dikkat çekti.

Davut Güloğlu: '30 tane çocuğum olsun istiyorum'

Beyaz TV'de yayınlanan 'Mertçe Sohbetler' programının bu haftaki konuğu ünlü şarkıcı Davut Güloğlu oldu.

Yaşadığı aşklarla sık sık gündeme gelen Davut Güloğlu, ''Kadınlar beni hala rahat bırakmıyor ama en büyük aşkı şu an yaşıyorum'' açıklamasını yaptı.

Kendinden 22 yaş küçük sevgilisi Neslihan Aksu ile çok mutlu bir ilişkisinin olduğunu söyleyen ünlü şarkıcı 'Sevgilimin ailesi ilişkimizi onaylasın diye 2 senedir sabırla her gün evine çiçek gönderiyorum' dedi.

Davut Güloğlu

''İMAM NIKAHI İLE ÇOCUK YAPILIR''
Davut Güloğlu, evlilik dışı çocuğa kesinlikle karşı olduğunu ama çıkarken, "İmam nikahı ile çocuk yapılır' dedi. Tekrardan evlenmek ve çocuk sahibi olmak istediğini belirten sanatçı imkan olsa 30 çocuk sahibi olmak istediğini bundan sonra çocuk sahibi olacak bunun kesinlikle evlilikle olacağını bunun da hem imam hem belediye nikahıyla gerçekleşeceğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Davut Güloğlu Beyaz TV neslihan aksu

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
evlat başı 1 trilyondan eski paraya gore 30 trilyonun olacak ki çocuklar mahcup olmasın hepsine bur ev alabilecek misin de 30 çocuk istiyon.
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