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Davutoğlu, partisinin Üsküdar Olağan Kongresi'ne katıldı

24.07.2022 19:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Davutoğlu, partisinin Üsküdar Olağan Kongresi'ne katıldı

İSTANBUL (AA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Üsküdar 1. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı.

Ataşehir'deki Mustafa Saffet Kültür Merkezinde düzenlenen kongreye, Gelecek Partisi temsilcilerinin yanı sıra İYİ Parti, DEVA ve Saadet Partisi Üsküdar ilçe başkanları katıldı.

Kongrede konuşma yapan Davutoğlu, bir siyasi parti olarak kongre yapmak istediklerini ancak bahanelerle kongre salonlarının kendilerine kapatıldığını savunarak, "Gençlerle buluşmamızı engellemek istediler ama görüyorsunuz gençler burada." dedi.

Üsküdar'ın sembolik bir yer olduğunu ifade eden Davutoğlu, "Üsküdar’da güçlü olmadan İstanbul’umuzda ve Türkiye’de güçlü olmak kolay değil.” dedi.

Davutoğlu, gençlerin “Hocam bizi seçime götür” şeklinde slogan atmaları üzerine, “Seçimle birlikte yeni bir Türkiye inşa etmeye var mısınız. Seçimle birlikte çınar ağacının 5 temel ilkesini hayata geçirmeye var mısınız.” diye seslendi.

Partisinin simgesi olan çınar ağacı yaprağına da değinen Davutoğlu, yaprağın 5 köşesine vurgu yaparak, bu köşelerin adalet, demokrasi, refah, eşitlik ve siyasi ahlakı temsil ettiğini söyledi.

Davutoğlu, konuşmasının ardından eşi Sare Davutoğlu ile birlikte salondan ayrıldı.

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