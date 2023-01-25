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'Dayak yiyip, geri kaçmış' demişti! Oğuzhan Uğur, Fatih Terim'den özür diledi: 'R, R, R!'

25.01.2023 22:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü YouTuber Oğuzhan Uğur, son olarak Galatasaray'da görev yapan teknik direktör Fatih Terim'den özür diledi. Son dönemdeki formatı Mevzular Açık Mikrofon ile sık sık gündeme gelen Uğur, tecrübeli teknik adam hakkında geçmişte sarf ettiği sözler nedeniyle bir yazı yayımladı.

'Dayak yiyip, geri kaçmış' demişti! Oğuzhan Uğur, Fatih Terim'den özür diledi: 'R, R, R!'

Genellikle siyasileri ağırladığı Mevzular Açık Mikrofon programıyla gündemde olan ünlü YouTuber Oğuzhan Uğur, sosyal medyadaki bazı taraftarların gündeme getirdiği video ile ilgili bir açıklama yayımladı. Oğuzhan Uğur, geçmişte Fatih Terim için kullandığı sözler için deneyimli çalıştırıcıdan özür diledi.

"GALATASARAY DÜŞMANLIĞI YAPTIĞIMI DÜŞÜNENLER OLMUŞ"

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İşte Oğuzhan Uğur'un "R R R ra ra ra (işte R böyle yapılır)" başlıklı özür mesajı;

"Her Galatasaraylı gibi elbette ben de Fatih hocaya büyük bir sevgi ve saygı besliyorum. Ancak 6-7 yıl evvel kendisinin bir kebapçı baskını gündem olmuş, birçok GS'lı kendisine küsmüş, sert şekilde onu eleştirmişti. Ben de eleştirilere dahil olup, programımda kendisine laf atmıştım. Futbol dökülürken, neden böyle olaylarla gündem oluyor diye kızmıştım. 6-7 yıl evvel... İzlenmiyorduk tabii o zamanlar, ortam rahattı, geniş geniş konuşmuşum —) Şimdi bazı hesaplar videoyu tekrar gündeme getirmişler, sağlı sollu çakıyorlar. Sülaleden Galatasaraylı biri olarak, Galatasaray düşmanlığı yaptığımı düşünenler bile olmuş. Üzüldüm. Bu cevap elbette öyle düşünenlere değil, Fatih hocama. Sizi seviyorum hocam. Gençliğime veriniz."

OĞUZHAN UĞUR NE DEMİŞTİ?

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Oğuzhan Uğur, yıllar önce YouTube'da program yaptığı bir formatta Fatih Terim ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı;

"FUTBOLDAN ANLADIĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

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"Fatih Terim bir yerde mekan basmış. Bastığı mekandan da dayak yiyip geri kaçmış ? Basın açıklamasında da 'Ben mekan basmak istesem, 4 kişiyle mi basarım?' demiş. Dayak yiyip kaçmış. Ne iş yaptığını anlamadım Fatih Terim'in. Türk futboluna değer katan insan olduğu söyleniyor ama ben Fatih Terim'in futboldan anladığını düşünmüyorum."

"DAYAK YİYİP, KAÇMASI NEDEN ŞAŞIRTTI?"

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"Bastığı mekandan dayak yiyip, kaçması sizi neden şaşırttı ben onu anlamadım. Bu adam zaten futbol hayatında uyguladığı felsefeyi normal yaşamında da devam ettirmiş. Her milli maç öncesinde çıkıp demiyor mu, "Biz bunları böyle yaparız" diye. Sonra patlatıyorlar ya bizi. Aynı şey olmuş. Yine gitmiş ahkam kesmiş, patlatmışlar."

"MAFYACILIK MI OYNUYOR?"

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"Fatih Terim çok garip bir adam ya. Mekan basması falan bence çok normal. Çünkü Türkiye'de hiç kimse tam olarak kendi mesleğini yapmıyor. Kendi meslekleriyle anılmak yerine konuştuklarıyla ve hareketleriyle anılıyorlar. Fatih Terim denince aklıma futbol gelmedi. Çünkü Fatih Terim başka bir şey, bir ülke. Kendi başına, müthiş müttefikleri olan bir ülke. Bozamazsın, kıramazsın, saldıramazsın... Basın toplantısından adam kovuyor. Yenilmişsin, eleştirileceksin tabii. Mafyacılık mı oynuyor, ne yapıyor acaba ya? Dayak yiyip, kaçan mafyacı gördünüz mü hiç? Basın açıklamasında dikkatimi çeken, "Aileme, milletime, bayrağıma..." demesi. Zaten başına en ufak bir şey gelen; niye devletine, milletine, bayrağına önce bir övgüde bulunuyor?"

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