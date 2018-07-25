De Laurentis: Koulibaly için 100 milyon Euro'yu reddettik

İtalya Serie A'da Juventus'un şampiyonluk hegomonyasına son vermek isteyen ekiplerden olan Napoli, kadrosundaki en değerli oyunculardan olarak gösterilen stoper Kalidou Koulibaly'yi takımda tutmak istiyor.
İtalya'da bir radyo programının konuğu olan Napoli Başkanı De Laurentiis, "Evet doğru. Koulibaly için Premier League'den 100 milyon Euro değerinde bir teklif aldık fakat onu kesinlikle satmayacağız" dedi.
De Laurentiis, Koulibaly'nin çok iyi bir insan olduğunu ve kimseyle sorun yaşamadığını da ekledi. Koulibaly ile daha önce Chelsea ve Manchester United'ın ilgilendiği öne sürülmüştü.
Geçen sezonu 91 puan alarak şampiyon Juventus'un 4 puan arkasında tamamlayan Napoli, daha önce teknik direktörü Maurizio Sarri'yi Chelsea'ye gönderip takımın başına Carlo Ancelotti'yi getirmişti. Takımdan ayrılan Sarri, 57 milyon Euro bonservis ile birlikte Napoli'nin genç yıldızı Jorginho'yu da Londra ekibine getirmişti. (Goal)
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