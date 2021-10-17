DeAndre Yedlin'den Sacha Boey itirafı

Galatasaray'da DeAndre Yedlin, Konyaspor'u 1-0 yendikleri maçın ardından konuştu.

Oyun olarak istediklerini sahaya yansıtamadıklarını söyleyen ABD'li oyuncu, "Aldığımız 3 puandan mutluyuz ama oynanan oyundan mutlu olduğumuz söylenemez. 2. yarıda topun hakimiyetini rakibe bıraktık. 12. adamımıza teşekkürler, devamlı bizimle birlikteler, rakip için işleri zorlaştırıyorlar. Rakibimizin puan kaybı oldu, bu 3 puandan mutluyuz ama oynanan oyundan memnun olduğumuz söylenemez" dedi.

DeAndre Yedlin ayrıca "Sacha Boey çok kaliteli bir oyuncu. Aynı mevkide forma mücadelesi verdiğiniz iyi bir oyuncu olduğunda kendinizi daha çok itmeniz gerekiyor, bu da başarıya getiriyor. Her pozisyonda iki iyi oyuncu olunca rekabet artıyor. Daha iyisini yapabilirim. Burada olmaktan mutluyum, bu rekabette onunla olmak da performansımı arttırmam gerekliliğini getiriyor." ifadelerini kullandı.

