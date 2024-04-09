SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Şampiyonlar Ligi
  4. DEAŞ'tan Şampiyonlar Ligi'ne tehdit! Saldırı planladıkları statları paylaştılar... "Hepsini öldür"

DEAŞ'tan Şampiyonlar Ligi'ne tehdit! Saldırı planladıkları statları paylaştılar... "Hepsini öldür"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
09.04.2024 13:08
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

DEAŞ, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan çeyrek final mücadelesi öncesi ev sahipliği yapan stadyumlara saldırı tehdidinde bulundu. Statların isimlerinin bulunduğu bir görsel paylaşılırken, 'Hepsini öldür' ifadesi dikkat çekti!

Terör örgütü DEAŞ, Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerine ev sahipliği yapacak olan stadyumlara terör saldırısı düzenleme tehdidinde bulundu. Daha önce Fransa'da kanlı bir terör eyleminde bulunan örgüt, bu kez Avrupa futbolunun en önemli etkinliğini hedef aldı.

İngiliz haber kaynaklarında aktarılanlara göre, bugün oynanacak olan Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final karşılaşmaları öncesi Avrupa ülkeleri DEAŞ tarafından tehdit edildi.

"HEPSİNİ ÖLDÜR"

Screenshot_8

Real Madrid, Madrid'deki Santiago Bernabeu'da Manchester City ile oynayacak, Arsenal ise Londra'daki Emirates Stadyumu'nda Bayern Münih ile karşılaşacak. Atletico Madrid, Madrid'deki Wanda Metropolitano'da Borussia Dortmund'a karşı oynayacak ve PSG, Paris'teki Parc des Princes'te Barselona'yı ağırlayacak.

Bu karşılaşmaların oynanacağı statların isminin bulunduğu bir görsel paylaşan DEAŞ, "Hepsini öldür" ifadelerini kullandı.

GÜVENLİK PROSEDÜRLERİ DEVREDE

Bernab_C3_A9u_despu_C3_A9s_de_la_reforma

Madrid hükümeti, bu akşam ve yarın akşam İspanya'nın başkentinde oynanacak iki Şampiyonlar Ligi maçı (Real Madrid-Manchester City, Atletico Madrid-Borussia Dortmund) için güvenlik prosedürlerini devreye soktu.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
UEFA'dan şaşırtan Halil Umut Meler kararı!UEFA'dan şaşırtan Halil Umut Meler kararı!
Yapay zeka tahmin etti! İki Türk takımı o tarihte Şampiyonlar Ligi şampiyonuYapay zeka tahmin etti! İki Türk takımı o tarihte Şampiyonlar Ligi şampiyonu
Okan Buruk neden gol attıklarını böyle açıkladı!Okan Buruk neden gol attıklarını böyle açıkladı!
Anahtar Kelimeler:
DEAŞ son dakika çeyrek final daeş şampiyonlar ligi ligi de
En Çok Okunan Haberler
Kadirov talimat verdi, ülkede dans müzikleri yasaklanıyor!

Kadirov talimat verdi, ülkede dans müzikleri yasaklanıyor!

'Hocayım' diye mezarlıkta geziyordu! Polis 'dua oku' deyince foyası ortaya çıktı

'Hocayım' diye mezarlıkta geziyordu! Polis 'dua oku' deyince foyası ortaya çıktı

F.Bahçe U19 oyuncusu o anları anlattı! 'G.Saraylı oyuncular bizi kandırdı'

F.Bahçe U19 oyuncusu o anları anlattı! 'G.Saraylı oyuncular bizi kandırdı'

DEAŞ'ın hedefi Şampiyonlar Ligi maçları! Saldırı planladıkları statları paylaştılar

DEAŞ'ın hedefi Şampiyonlar Ligi maçları! Saldırı planladıkları statları paylaştılar

TFF Başkanlığı için 3 aday belli oldu!

TFF Başkanlığı için 3 aday belli oldu!

UEFA'dan şaşırtan Halil Umut Meler kararı!

UEFA'dan şaşırtan Halil Umut Meler kararı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

En gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

En gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Çok satanlarda zirvede! Columbia'nın en sevilen ayakkabısını sizin için inceledik

Çok satanlarda zirvede! Columbia'nın en sevilen ayakkabısını sizin için inceledik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.