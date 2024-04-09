DEAŞ'tan Şampiyonlar Ligi'ne tehdit! Saldırı planladıkları statları paylaştılar... "Hepsini öldür"

Terör örgütü DEAŞ, Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerine ev sahipliği yapacak olan stadyumlara terör saldırısı düzenleme tehdidinde bulundu. Daha önce Fransa'da kanlı bir terör eyleminde bulunan örgüt, bu kez Avrupa futbolunun en önemli etkinliğini hedef aldı.

İngiliz haber kaynaklarında aktarılanlara göre, bugün oynanacak olan Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final karşılaşmaları öncesi Avrupa ülkeleri DEAŞ tarafından tehdit edildi.

"HEPSİNİ ÖLDÜR"

Real Madrid, Madrid'deki Santiago Bernabeu'da Manchester City ile oynayacak, Arsenal ise Londra'daki Emirates Stadyumu'nda Bayern Münih ile karşılaşacak. Atletico Madrid, Madrid'deki Wanda Metropolitano'da Borussia Dortmund'a karşı oynayacak ve PSG, Paris'teki Parc des Princes'te Barselona'yı ağırlayacak.

Bu karşılaşmaların oynanacağı statların isminin bulunduğu bir görsel paylaşan DEAŞ, "Hepsini öldür" ifadelerini kullandı.

GÜVENLİK PROSEDÜRLERİ DEVREDE

Madrid hükümeti, bu akşam ve yarın akşam İspanya'nın başkentinde oynanacak iki Şampiyonlar Ligi maçı (Real Madrid-Manchester City, Atletico Madrid-Borussia Dortmund) için güvenlik prosedürlerini devreye soktu.





