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Dedikodu nedeniyle eski iş arkadaşını öldüren sanık hakkında müebbet hapis istendi

30.12.2021 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dedikodu nedeniyle eski iş arkadaşını öldüren sanık hakkında müebbet hapis istendi

Konya'da hakkında dedikodu çıkardığı gerekçesiyle eski iş arkadaşını bıçakla öldüren Afganistan uyruklu sanığın müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık İhsan Nazari ile taraf avukatları katıldı.

Sanık Nazari, savunmasında Afganistan uyruklu maktul Aziz Samadi'nin kendisi hakkında dedikodu çıkardığını iddia etti.

Sanık, olay günü öldürme kastıyla hareket etmediğini öne sürerek, tahliyesini ve beraatini istedi.

Sanık Nazari, "Maktul bana bıçakla saldırınca ben de yerden taş aldım ve vurdum. Boğuşma sırasında bıçakla elimden yaralandım. Daha sonra maktulün elinden bıçağı aldım ve savurdum." ifadelerini kullandı.

Tanık olarak dinlenen sanığın erkek kardeşi Akif Nazari ise "Olayı görmedim ama olaydan önce maktulün ağabeyim hakkında dedikodu çıkardığını biliyorum. Aynı ortamda çalıştığımız kişiler, maktulün ağabeyime tecavüz ettiğini konuşuyorlardı. Ben bu dedikoduyu maktulün kendi ağzından duymadım ama ağabeyim de bu konuyla ilgili maktule bir zarar vermek istediğini hiç söylememişti." diye konuştu.

İddia makamı, sunduğu mütalaada sanık Nazari'nin "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- Olay

Merkez Karatay ilçesi Şatır Mahallesi'nde tarım ürünleri üzerine faaliyet gösteren iş yerinde çalışan Afganistan uyruklu Aziz Samadi (23) için geçen yıl 31 Ağustos'ta kayıp başvurusunda bulunulmuş, 3 gün sonra bölgedeki sulama kuyusunda Samadi'nin cesedine ulaşılmış, çok sayıda bıçak darbesiyle yaşamını yitirdiği belirlenmişti.

Samadi ile daha önce aynı iş yerinde çalıştığı belirlenen Afganistan uyruklu İhsan (23) ve kardeşi Akif Nazari (19) gözaltına alınmıştı. Cinayeti itiraf eden İhsan Nazari tutuklanmış, kardeşi adli kontrolle salıverilmişti.

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