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Dedryck Boyata Fenerbahçe'nin radarına girdi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 21.08.2018 10:00 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de savunma için Celticli Boyata'nın adı gündeme takıldı. 27 yaşındaki Belçikalı stoperin sorunlar yaşadığı İskoç kulübünden ayrılma fikrine sıcak baktığı ve daha iyi bir ligi düşündüğü aktarıldı.

Dedryck Boyata Fenerbahçe'nin radarına girdi

Stoper hattına takviye isteyen Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi. Celtic forması giyen Dedryck Boyata, sarı-lacivertlilerin radarına girdi.

Belçikalı savunmacının Fenerbahçe'yi sosyal medya üzerinden takip etmeye başlaması bir diğer dikkat çeken gelişme olarak değerlendirdi. Ancak Boyata ile ilgili gelişmelerde bazı sıkıntılar göze çarptı. 2019'a kadar Celtic ile sözleşmesi olan 27 yaşındaki oyuncu, şu an itibariyle ayrılık planları yapıyor.

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İskoçya yerine daha rekabetçi bir ligde olmak isteyen Boyata'nın izin almaya çalıştığı belirtildi. Hatta Celtic'in Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda AEK'ya yenilip elendiği maç öncesi sakatlık yalanı ortaya atan Boyata'nın takımda istenmeyen adam haline düştüğü bildirildi.

ZOR ZAMANLAR

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Menajer Brendan Rodgers ile de sorun yaşadığı kaydedilen tecrübeli futbolcunun zor bir dönemden geçtiği, yeni bir kulüple kariyerine devam etmek istediği vurgulandı. Bu arada, İskoç basınına yansıyan gelişmelerde de Boyata konusunda hem Celtic menajeri Rodgers hem de forvet Griffiths'in Belçikalı oyuncudan özür beklediği yazıldı.

OCAK AYINDA RAHAT

Celtic'te sorunlar yaşayan Dedryck Boyata'nın sözleşmesi Mayıs 2019'da sona erecek. FIFA kuralları gereği de Belçikalı futbolcu, Ocak 2019'dan itibaren istediği kulüple görüşme imkanına erişecek. Şu an itibariyle kadroda sıkıntıları olan Boyata'nın kiralık gelmesi halinde sezon bitiminde bonservissiz yeni takımına katılma ihtimali dikkat çekiyor. (MİLLİYET)


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Dedryck Boyata Spor Toto Süper Lig

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