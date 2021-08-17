SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Dee Bost: Galatasaray'a şampiyonluk yaşamaya geldim

Dee Bost: Galatasaray'a şampiyonluk yaşamaya geldim

17.08.2021 20:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın basketbol takımına yaptığı yeni transferi Dee Bost açıklamalarda bulundu.

Dee Bost: Galatasaray'a şampiyonluk yaşamaya geldim

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın yeni transferi Dee Bost, Galatasaray Televizyonu'na açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'a geçmişten çok farklı karakterde bir oyuncu olarak geldiğini ve tecrübesiyle takıma katkıda bulunacağını söyleyen ABD'li guard şu ifadeleri kullandı:

"Daha önce Türkiye'ye geldiğimde çok farklı bir oyuncuydum ve gençtim. Şimdi daha farklı bir oyuncuyum. Hayata bakış açımın bile farklı olduğunu söyleyebilirim. O yüzden daha çabuk adapte olabileceğimi düşünüyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum."

"GALATASARAY'A KATACAĞIM İLK ŞEY TECRÜBEM OLACAK"

"Şampiyonluklar kazanma konusunda çok tecrübeli bir oyuncuyum. Dolayısıyla Galatasaray'a katacağım ilk şey tecrübem olacaktır. Kariyerimde şampiyonluklar yaşadım; ancak bununla yetinmiyorum. Hedefim Galatasaray'da da bunu yaşamak. En önemlisi öncelikle takım kimyasını yakalamak. Bunu yakaladıktan sonra emeğimiz ve deneyimimizle başarılar için mücadele etmeye başlayacağız. Şampiyonluk için mücadele edeceğimize inanıyorum."

"Taraftarlar hakkında çok şey duydum. Bir an önce onların karşısında oynamak için sabırsızlanıyorum. Bu bir süreç. Önce takım olarak bir araya gelmemiz ve birbirimizi tanımamız gerekiyor. Sabırlı olmamız lazım. O zaman ben ve takımımız neler yapabileceğini gösterecek."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
F.Bahçe'ye Serdar Dursun'dan kötü haberF.Bahçe'ye Serdar Dursun'dan kötü haber
Komşusunu öldürüp başında bıçakla nöbet tuttu! Bu ilk değilmişKomşusunu öldürüp başında bıçakla nöbet tuttu! Bu ilk değilmiş
Marcao: Kerem'den çok özür diliyorumMarcao: Kerem'den çok özür diliyorum
Anahtar Kelimeler:
transfer
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

4. doz aşı kararı sonrası dikkat çeken 35 dakika uyarısı

4. doz aşı kararı sonrası dikkat çeken 35 dakika uyarısı

Taliban'dan flaş karar! İlan etti

Taliban'dan flaş karar! İlan etti

Marcao, Kerem'e neden saldırdı? İşte perde arkası...

Marcao, Kerem'e neden saldırdı? İşte perde arkası...

Fatih Terim'den Marcao ve Kerem açıklaması! "Gereğini yapacağız"

Fatih Terim'den Marcao ve Kerem açıklaması! "Gereğini yapacağız"

Volkan Demirel'den Marcao'ya: Ülkesine gönderirim

Volkan Demirel'den Marcao'ya: Ülkesine gönderirim

Galatasaray'dan Marcao açıklaması

Galatasaray'dan Marcao açıklaması

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

Canlı yayında transferi açıkladı

Canlı yayında transferi açıkladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Fenerbahçe'den görülmemiş hamle!

Fenerbahçe'den görülmemiş hamle!

Volkan Demirel'den Beşiktaş'a eleştiri

Volkan Demirel'den Beşiktaş'a eleştiri

Boupendza'nın yeni adresi belli oldu!

Boupendza'nın yeni adresi belli oldu!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.