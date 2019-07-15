Deep Web’de araştırma yapan bir kişinin ulaştığı korkunç veriler!

İnternetin sadece %0.03’ünün sıradan insanlar tarafından kullanıldığına ilişkin pek çok efsane dolaşıyor. Küresel çapta erişime açık olan internet ağlarına alternatif olarak gelişen bazı karanlık ağların varlığı biliniyor. Bu ağların potansiyeli ise asla net bir şekilde tanımlanamıyor. Sadece bilinen şey, bu katmanların hiç de masum işler için kullanılmadığı gerçeği.

ABD’nin popüler yayın kuruluşu Cracked, araştırmalarını “Pam” takma adıyla yapan bir bilim insanının ulaştığı korkunç verilerle ilgili bir içerik yayınladı. Söz konusu veriler, günümüzde artan çocuk kayıplarının gerçek yüzünü ortaya koyabilir. Zira araştırmalar sırasında ele geçirilen bilgilerin büyük kısmı, çocukların alıkoyulduktan sonra nasıl bir ortamda “köle” ticaretine kurban gittiklerini gösteriyor. Birazdan okuyacaklarınız, eğer internetin bu yüzü hakkında hiç bilgi sahibi değilseniz sizi biraz sarsacak.

5. Dark Web, bir tür pedofili topluluğunun aktif olduğu korkunç bir ortam:

Çocuk pornosu ile ilgilenen kişilerin Tor isimli tarayıcı ile ulaştıkları, bir nevi kendi Vikipedi servisleri olarak kullandıkları “H... C..dy” adında bir mecraları var. Buna ek olarak “3D....s” adını taşıyan bir de tartışma forumu bulunuyor. Ayrıca çocuk pornocularının son derece yüksek önlemlerle nadir şekilde üye aldıkları “7....n” isimli internet sitesi bulunuyor. Bu siteye girmenin tek yolu, mevcut bir üyeden davetiye almak. Pam lakaplı araştırmacı ise bu katmana Deep Web’te geçirdiği üçüncü gününün aradından davetiye alarak girebiliyor. İşte bu noktadan sonra elde ettiği gözlem verileri, tablonun daha da korkunç olduğunu gözler önüne seriyor.