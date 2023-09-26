Define paylaşımı konusunda anlaşmazlık sonucu kuzenini öldüren sanık hakim karşısında

İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Aslan İlhan, tutuksuz 3 sanık ve müştekiler ile taraf avukatları katıldı. Sanıklardan Semanur İlhan ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı.

Duruşmada savunma yapan sanık Aslan İlhan, sanığın eşi Semanur İlhan'ı taciz ettiğini, cinayeti bu nedenle işlediğini öne sürdü.

Olayın ardından Edirne üzerinden yurt dışına kaçmaya çalıştığını ancak bunu başaramayınca sınırda görevli askerlere teslim olduğunu anlatan İlhan, define iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Sanık avukatı Sercan Akbuz ise cinayetin maktul tarafından sanığın eşine karşı çeşitli tarihlerde gerçekleşen cinsel taciz sonucu gerçekleştiğini öne sürdü.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Aslan İlhan'ın 19 Haziran 2022'de Eyüpsultan'da tabancayla kuzeni olan maktul Abdullah Koşar'ı öldürdüğü anlatılıyor.

Olay günü maktulün yanında "Namussuzluğun bedeli budur" yazılı not bırakıldığı aktarılan iddianamede, maktulün cep telefonunda yapılan incelemede, sanık Aslan İlhan'la çok sayıda arama kaydının bulunduğunun belirlendiği ifade ediliyor.

İddianamede, maktulün babası Muhammed Şefik Koşar'ın ifadesine göre ise maktul ve sanık arasında Van'da buldukları definenin paylaşımı konusunda anlaşmazlık olduğu ancak cinayetin namus cinayetine çevrildiğine dair duyumlar aldığını söylediği aktarılıyor.

Sanık Aslan İlhan'ın ağabeyi sanık Erdal İlhan'ın telefonunda yapılan incelemede ise Osmanlı tuğrası işareti bulunan para ve birden fazla tarihi eser olarak değerlendirilebilecek görüntü ve define arama videolarının bulunduğunun tespit edildiği anlatılıyor.

İddianamede, sanık Semanur İlhan ile maktul arasında telefon görüşmesinin olmaması, irtibatlarının bulunmaması gerekçesiyle maktulün Semanur İlhan'a cinsel tacizde bulunduğuna dair delil elde edilemediği belirtiliyor.

Cinayetin define paylaşımı konusunda yaşanan anlaşmazlık neticesinde gerçekleştiği ifade edilen iddianamede, sanık Aslan İlhan'ın, "tasarlayarak kasten öldürme" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Sanıklar Semanur İlhan, Erdal İlhan ve Nedim İlhan'ın "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, sanık İlhan Acat'ın "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

