Defne Samyeli artık aşk hayatını konuşmuyor

Ünlü isim Defne Samyeli, önceki gün şarkıcı Bora Gencer ile Göktürk'te objektiflere yansıdı. Yeni projelerinden bahseden Samyeli, aşkla ilgili soruları ise yanıtsız bıraktı.

Uçankuş’un haberine göre, gazetecilerin bazı soruları karşısında sinirlenmesi hakkında, “Aslında ben kızmıyorum. Cevabını bilmediğim sorular bana sorulduğu zaman, bende ona uygun cevap veriyorum” dedi.

Yeni bir ilişkiye başladığı iddia edilen Samyeli konuyla ilgili de, “Özel hayatımı konuşmuyorum” dedi.

