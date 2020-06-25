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Defne Samyeli artık aşk hayatını konuşmuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2020 12:12 | Son Güncelleme

Defne Samyeli, Cem Yılmaz'dan ayrıldıktan sonra yeni bir aşka yelken açıp açmadığına dair soruları yine yanıtsız bıraktı... Samyeli Cem Yılmaz'dan sonra aşk hayatını konuşmamaya karar verdi.

Ünlü isim Defne Samyeli, önceki gün şarkıcı Bora Gencer ile Göktürk'te objektiflere yansıdı. Yeni projelerinden bahseden Samyeli, aşkla ilgili soruları ise yanıtsız bıraktı.

Uçankuş’un haberine göre, gazetecilerin bazı soruları karşısında sinirlenmesi hakkında, “Aslında ben kızmıyorum. Cevabını bilmediğim sorular bana sorulduğu zaman, bende ona uygun cevap veriyorum” dedi.

Yeni bir ilişkiye başladığı iddia edilen Samyeli konuyla ilgili de, “Özel hayatımı konuşmuyorum” dedi.

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