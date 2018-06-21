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Defne Samyeli, Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal ile tanıştı

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.06.2018 09:23 | Son Güncelleme

Bir süredir aşk yaşayan Defne Samyeli ve Cem Yılmaz ilişkilerini sağlamlaştırmak için bir adım daha attı! Defne şimdi de çocukla tanıştı

Defne Samyeli, Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal ile tanıştı

Ahu Yağtu, oğlu Kemal ile çıktığı Londra tatilinden önceki gün döndü. Eski manken, Kemal’i babasıyla hasret gidermesi için Cem Yılmaz’ın Levent’teki ofisine götürdü.

Sabah saatlerinde ofise gelen Ahu Yağtu, Kemal’i bıraktıktan sonra oradan ayrıldı.

Ahu Yağtu’dan 2 saat sonra bu kez komedyenle aşk yaşayan Defne Samyeli ofise geldi. Cem Yılmaz, sevgilisini oğlu Kemal’le tanıştırdı. 1 saat ofiste kalan Defne Samyeli’ye giderken Cem Yılmaz arabasına kadar eşlik etti.

Cem Yılmaz, Defne Samyeli’ye arabasına kadar eşlik etti.

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Ahu Yağtu ilerleyen saatlerde Bebek’te objektife takıldı. İş görüşmesine gittiğini belirten Ahu Yağtu, ”Ben sokak röportajı yapmam” diyerek soruları yanıtsız bıraktı.

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