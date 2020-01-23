Defne Samyeli'de estetik var mı? Kendi açıkladı

Defne Samyeli, radyocu Kadir Çetin’in programına konuk oldu. 47 yaşındaki Samyeli, estetik iddialarına yanıt verdi. Defne Samyeli "Bende estetik yok vallahi. Hiçbir küçük dokunuş... Hiç, hiçbir şey yok. İsteyen inansın, isteyen inanmasın... Olsa söyleyeyim. Çünkü biri yaptıracaksa, o kişi benim. 30 yıldır bu sektördeyim. Herkes, her türlü, her dokunuşu yaptırıyor" dedi.

Samyeli, geçmişti yüz yogası yaptığını da anlattı:

"Bununla çok uğraşan birisi değilim. Güzel çıkayım falan, sanıldığı gibi öyle bir durum yok. Yüz yogası çalıştım senelerce... Ben bu işleri geçmişte bir yaptım, şimdi uğraşmak zorunda kalmıyorum."

