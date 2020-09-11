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Defne Samyeli'den bomba itiraf: Ergenliğimde birini öldürmek için...

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2020 11:06 | Son Güncelleme

Son yıllarda Cem Yılmaz aşkıyla gündeme gelen Defne Samyeli Armağan Çağlayan'ın programına konuk oldu. Defne Samyeli yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Defne Samyeli, "Affetmeyeceğiniz biri var mı?" sorusuna bomba bir itirafla yanıt verdi.

Ünlü sunucu ve şarkıcı Defne Samyeli, Armağan Çağlayan'ın YouTube üzerinden yayınlanan programına konuk oldu. Muhabirliğe başlama serüveninden bahseden Samyeli, "Affetmeyeceğiniz biri var mı?" sorusuna verdiği cevapla dikkat çekti.

Armağan Çağlayan'ın sorularına içtenlikle yanıt veren ve her daim sakinliğiyle bilinen Defne Samyeli, "Affetmeyeceğiniz biri var mı?" sorusuna "Çocukluğumdan keşke ölse dediğim bir kötü kişi vardı. Hatta sırf onun için hiç iz bırakmadan bir insan nasıl öldürülür diye araştırmıştım. Onun çok kötü biri olduğunu ve bu dünyada olmaması gerektiğini düşünmüştüm. Benim kendi çapımdaki adalet anlayışımdı o zaman... Demek ki hepimizin alt kimliklerinde öyle bir katil var. Ama bunu hangi şartların ortaya çıkarabileceği gibi gerçeklikler var. Ergendim o zamanlar...

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Bunu düşündüm ama elbette uygulamadım. Onun dışında bu duyguyu öyle hissettiğim başka biri yok" yanıtını verdi.

Bu anları gülerek anlatan Samyeli, bahsettiği kişinin kimliği hakkında bir şey söylemedi.

Samyeli açıklamasının devamında ise "Ben şakacı bir insan değilim şaka yapılmasından da hiç hoşlanmam" dedi.

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